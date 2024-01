Osimhen-Lautaro: il mercato sta esplodendo

La sessione di calciomercato invernale è ufficialmente terminata. Le italiane e non solo lavorano alle migliori opzioni per il club.

Il calciomercato invernale ha preso il via in queste ore ed è pronto ad esplodere. Tutte le principali squadre del club italiano e dei vari campionati europei valutano le opportunità sul mercato e come rinforzare la rosa a disposizione del proprio tecnico.

In Italia uno dei club più attivi è il Napoli campione d’Italia. Dall’addio di Spalletti sono cambiate tante cose, negli ultimi giorni De Laurentiis ha ammesso le sue colpe ed ha sottolineato che a gennaio ci saranno importanti rinforzi sul mercato: il club partenopeo è in difficoltà, rischia anche la zona Champions e per questo la società interverrà sul mercato, potrebbero arrivare colpi in difesa e a centrocampo. Nello specifico serve un terzino destro, un centrale e 1 o magari 2 centrocampisti da consegnare a Mazzarri.

D’altronde Natan è infortunato per quasi due mesi e Anguissa e Osimhen saranno impegnati in Coppa d’Africa. Proprio il centravanti nigeriano è al centro del mercato in queste ore. Il calciatore ha firmato qualche giorno fa il rinnovo ufficiale con il Napoli, un accordo da quasi 10 milioni annui fino al 2026. Nel contratto con la società partenopea è presente una clausola rescissoria di 130 milioni di euro, valida dal 1 Luglio. Osimhen è già finito nel mirino di una big europea.

Victor Osimhen e Lautaro Martinez sono probabilmente i migliori attaccanti della Serie A. Il primo ha appena rinnovato mentre per Lautaro appare ormai questione di giorni. Per i due il futuro sembrerebbe ben diverso: Osimhen ha rinnovato con clausola mentre l’argentino è il capitano e sta benissimo nel club nerazzurro.

Nelle ultime ore comunque entrambi gli attaccanti sono finiti nel mirino di una big di Premier, disposta sin da ora a fare follie per acquistarli. Stiamo parlando dell’Arsenal di Mikel Arteta. I Gunners alternano alti e bassi e inseguono nuovamente la vetta del campionato, i tifosi sognano la vittoria della Premier da anni.

Osimhen e Lautaro nel mirino della Premier League

All’Arsenal manca probabilmente una punta di livello mondiale, Gabriel Jesus ha costanti problemi fisici che evidenziano cosi una mancanza di continuità. Secondo quanto riporta CBS Sports il club inglese vuole un bomber fin da subito e ci sarebbero tre nomi nel mirino.

Il sogno è appunto Victor Osimhen con Lautaro Martinez in seconda fila. E’ quasi impossibile però che i due attaccanti lascino il proprio club a gennaio mentre è più plausibile la terza pista.

L’Arsenal segue da mesi Ivan Toney, stella del Brentford: il club inglese è in piena lotta salvezza e anche per questo resta una pista complicata. L’Arsenal cerca una punta, ma al momento è tutt’altro che semplice.