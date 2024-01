Samardzic, ci risiamo: rischia di saltare l’affare col Napoli

Un altro colpo di scena nell’affare tra Samardzic e il Napoli, ecco cosa sta succedendo

Samardzic vuole lasciare l’Udinese, ma potrebbe non essere quella di Napoli la sua prossima meta italiana. Un problema rischia di fare saltare l’intera operazione.

È diventato ormai un calciatore protagonista più sul calciomercato che non per le prestazioni in campo: Samardzic fa discutere i tifosi ancora una volta. Il suo mancato trasferimento estivo all’Inter è ancora ricordato, mentre ora rischia di saltare la trattativa con il Napoli.

Il club campano non ha mai fatto mistero di puntare sul giovane tedesco in mezzo al campo, Samardzic sarebbe il sostituto di Zielinski che si svincolerà a costo zero per giugno.

Il centrocampista dei friulani, però, potrebbe non essere così sicuro di indossare la maglia azzurra, un altro problema all’orizzonte rischia di fare tramontare la trattativa.

Samardzic, ci risiamo: ecco cos’è successo

L’affare tra l’Udinese e il Napoli si sta complicando, la società partenopea ora potrebbe perdere anche la pazienza in maniera definitiva. È emerso un contrattempo importante legato ai diritti di immagine, con l’entourage di Samardzic potrebbe creare ancora una volta complicazioni per le commissioni.

Il padre del calciatore tedesco è ancora protagonista, qualche mese fa saltò il passaggio all’Inter proprio per questo motivo. Un eventuale bis anche con il Napoli sarebbe quanto meno curioso da registrare, Samardzic senior sta orientando la carriera del figlio e potrebbe anche spingerlo da tutt’altra parte.

In Serie A resta sempre forte l’interesse della Juventus, del resto Samardzic sarebbe l’identikit giusto del centrocampista richiesto da Max Allegri: un elemento giovane e di talento che può crescere, nonché con la giusta esperienza per affrontare il campionato in Serie A.

Il torneo, al momento, lo vede relegato in panchina proprio per le vicende di mercato. Il tecnico dell’Udinese, Gabriele Cioffi, sta puntando su altri elementi in mezzo al campo: un po’ perché il tedesco non è tranquillo, ma anche perché un eventuale infortunio farebbe saltare ogni trattativa, costringendo Samardzic a rimanere in Friuli almeno sino alla fine della stagione.

L’Udinese ha fretta di incassare una ventina di milioni di euro per il centrocampista, che sinora ha giocato 17 gare in campionato con due gol realizzati. I friulani hanno trattenuto forzatamente il calciatore per la prima parte dell’annata ben sapendo di dover attendere una big nel mercato invernale: Napoli o Juve, il destino di Samardzic sembra comunque segnato.