Napoli: colpo dal Bologna, Zerbin la chiave

Il Napoli è al lavoro per cercare di rinforzare la rosa a disposizione di Mazzarri. Un colpo potrebbe arrivare dal Bologna e Zerbin resta la chiave.

E’ un Napoli che ha voglia di sognare in grande in questa seconda parte di stagione e per farlo De Laurentiis sta lavorando per cercare di dare a Mazzarri una rosa in grado di poter competere in grande.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il Napoli potrebbe piazzare un colpo importante dal Bologna e Zerbin rappresenta la chiave per arrivare alla fumata bianca. Tutto ancora può succedere e per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.

Calciomercato Napoli: colpo dal Bologna, scambio decisivo

Il Napoli è una delle squadre molto più attive in questa sessione. Gli errori sono stati commessi e per questo motivo ADL non ha assolutamente bisogno di fretta e sono in corso delle riflessioni del caso per trovare i nomi giusti per alzare il livello della rosa e provare a sognare in grande. La strada è lunga e per questo motivo ancora tutto può succedere e non escludiamo praticamente nulla.

Le ultime indiscrezioni, però, parlano di un possibile affare con il Bologna soprattutto in caso di partenza di Politano. L’addio dell’esterno potrebbe portare il Napoli ad affondare il colpo per Orsolini in questo calciomercato e la chiave è rappresentata da Zerbin, calciatore in grado di regalare a Thiago Motta una alternativa importante nel reparto offensivo e per questo motivo sono in corso tutte le riflessioni del caso.

Mercato Napoli: Orsolini resta opportunità

