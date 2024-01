Calciomercato Napoli, colpo in difesa: è come con Kim

Il sudcoreano ha lasciato un ottimo ricordo ed anche tanti rimpianti, data la situazione attuale ma ora il calciomercato del Napoli ha un nome simile su cui concentrarsi.

Il calciomercato del Napoli è incentrato sul reperire un difensore centrale affidabile e che possa garantire continuità e solidità al reparto.

Da quando è andato via Kim – con la sua cessione non voluta ma imposta in pratica dalla presenza della clausola rescissoria nel contratto – di elementi così forti per la retroguardia non se ne sono visti.

Rrahmani non sta raggiungendo gli stessi livelli dell’ex compagno di squadra, andato al Bayern Monaco (e che non sta giocando altrettanto bene come aveva fatto nell’anno dello scudetto vinto con il Napoli, n.d.r.) e lo stesso vale per gli altri centrali difensivi attualmente a disposizione di Walter Mazzarri.

Juan Jesus deve fare i conti con gli acciacchi dell’età e Nathan si è fatto male proprio quando sembrava che potesse iniziare a dare di più. Il brasiliano tornerà a febbraio inoltrato o tutt’al più a marzo. Nel frattempo nel calciomercato il Napoli a gennaio sarà incentrato sul soddisfare il bisogno di ingaggiare un centrale di difesa.

Si punta a replicare l’exploit Kim cercando di mettere sotto contratto un altro difensore asiatico. Che, proprio al pari di Kim, già milita in Europa e ha già racimolato esperienza ed adattamento a stili di gioco ed a cultura ed usanze diverse dal suo Paese di origine.

Il calciatore che è stato accostato al Napoli, più per il calciomercato estivo del 2024 in realtà, è Iroki Ito. Lui ha 24 anni e milita nello Stoccarda, con cui ha fatto molto bene in questa prima parte di stagione.

Calciomercato Napoli, chi può fare al caso degli azzurri

Alto 1,88 cm, il giapponese è diventato anche un perno della sua Nazionale. Oltre che come baluardo della retroguardia, Ito sa giocare pure nella posizione di terzino sinistro. Purtroppo il mancino nipponico è fuori causa da inizio dicembre a causa di un infortunio muscolare.

Prima di allora però il difensore giapponese aveva giocato sempre da titolare, piazzando anche qualche assist vincente. Il suo contratto con lo Stoccarda scade solamente a giugno del 2027 e c’è da dire che la dirigenza tedesca era stata brava a pescare il calciatore dal Jubilo Iwata per appena mezzo milione di euro, tra prestito e riscatto del cartellino.

Acquistare Ito adesso comporterebbe una spesa senz’altro maggiore, ma non ai livelli di un top player. Con dieci milioni di euro lo Stoccarda potrebbe lasciar partire Ito, senza dimenticare che il 24enne nazionale giapponese potrebbe dare un impulso non da poco in patria al merchandising del Napoli, grazie alla vendita di magliette ufficiali con su stampato il suo nome.