Juventus, Osimhen sblocca il centravanti: Giuntoli piazza il colpo

Il calciomercato di Napoli e Juventus è pronto ad intrecciarsi in vista della prossima estate: colpo bianconero grazie a Osimhen

Il calciomercato non dorme proprio mai e a maggior ragione, con l’arrivo del mese di gennaio, le grandi del nostro calcio non fanno altro che portare avanti i progetti per rinforzare le rose. Tra queste vi è sicuramente il Napoli che, tuttavia, nelle prossime settimane dovrà fare a meno della sua stella più luminosa.

Victor Osimhen sarà infatti impegnato nella Coppa d’Africa 2024 con la sua Nigeria. Ed in tal senso la società campana, prima ancora che le continue voci tornassero a susseguirsi sul futuro del 25enne di Lagos, ha voluto fare un regalo ai suoi tifosi. Il rinnovo di Victor Osimhen con il Napoli, fino al 30 giugno 2026, lascia relativamente sereni i sostenitori azzurri che mai vorrebbero fare i conti con l’addio del bomber africano.

Ad ogni modo il nigeriano, 18 presenze complessive con 8 reti e 3 assist vincenti, è comunque destinato a far parlare di sè. In tal senso il futuro di Osimhen potrebbe essere legato a stretto giro con le strategie di mercato degli eterni rivali dei partenopei: la Juventus.

Il club bianconero è alla continua ricerca di innesti di qualità che tra gennaio e giugno, sperano da Torino, possano aggiungersi al gruppo allenato da Massimiliano Allegri. L’incastro perfetto potrebbe però concretizzarsi tra qualche mese, a stagione ormai conclusa: e tutto potrebbe dipendere dall’addio di Osimhen agli azzurri.

Juve, super colpo: tutto grazie a Osimhen

Sono state, nel recente passato, diverse le grandi squadre interessate alla stella del Napoli. Ma in vista dell’estate 2024 vi sarebbe un club fortemente interessato a Osimhen: una scelta che potrebbe far fare i salti di gioia al club bianconero.

Il Manchester United ha da poco accorto il miliardario Ratcliffe che come nuovo investitore potrebbe dare spazio ad un grande colpo in attacco: proprio il centravanti del Napoli che nel suo nuovo contratto ha una clausola da 130 milioni di euro. E la Juventus? I bianconeri approfitterebbero del fatto che uno dei gioielli a disposizione di ten Hag, quel Rasmus Hojlund arrivato sei mesi fa dall’Atalanta per 74 milioni di euro.

Il gioiello danese, 20 anni, ha deluso le aspettative e potrebbe tornare in orbita bianconera. La Juve ci aveva provato prima che il classe 2003 prendesse la strada verso Manchester e in questo momento, davanti ad una proposta di prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 50 milioni di euro, i ‘Red Devils’ potrebbero effettivamente acconsentire all’addio di Hojlund in direzione Torino.