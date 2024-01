Mercato Napoli, Suso al posto di Lindstrom (via in prestito): la situazione

Il Napoli prepara una vera e propria rivoluzione sul mercato, azzurri che potrebbero sostituire Lindstrom e accogliere Suso: le ultime

Per il Napoli, è necessario reagire dopo una prima parte di stagione a dir poco deludente, dove l’unica soddisfazione è arrivata dal passaggio del turno in Champions League, obiettivo minimo dell’annata. Azzurri già rovinosamente fuori dalla Coppa Italia e che in campionato accusano ritardo anche dal quarto posto, con l’avvento di Mazzarri che non ha portato i miglioramenti sperati, anzi la squadra sembra sempre più in difficoltà.

Le ultime settimane hanno ulteriormente complicato la situazione e a questo punto, per non rischiare il disastro totale, il Napoli dovrà operare in maniera attiva e convinta sul mercato. Messe le mani su Mazzocchi, gli azzurri si preparano a lanciare l’assalto definitivo per Samardzic, ma la campagna acquisti è solamente all’inizio. Ci saranno ulteriori elementi da acquistare, di sicuro un difensore centrale e probabilmente almeno un altro centrocampista. E potrebbe non essere finita qui.

In attacco, l’assenza di Osimhen partito per la Coppa d’Africa si farà sentire, in una squadra che già in questo momento fatica enormemente a segnare. Nel mese di dicembre, in sette gare disputate in tutte le competizioni, appena quattro gol realizzati (due con il Braga in Champions e due con il Cagliari in campionato).

Occorre una netta inversione di rotta, in un reparto dove tutti o quasi stanno rendendo al di sotto del loro potenziale. E c’è chi di fatto è come se non fosse mai entrato a regime, come Lindstrom, acquisto estivo da 25 milioni ma che non è riuscito a decollare, ancora con l’etichetta di oggetto misterioso, anche per il probabile equivoco tattico sul suo ruolo.

Lindstrom-Suso-Politano, asse a tre sulla destra: cosa succede

Il danese potrebbe essere girato in prestito per tentare di non svalutarlo ulteriormente e dargli la possibilità di recuperare fiducia e minutaggio. Ma attenzione anche alla situazione legata a Politano.

L’esterno è stato forse il migliore tra gli azzurri in questa stagione così complessa, ma su di lui ci sono le sirene arabe dell’Al Shabab, pronto a offrirgli un contratto importante da almeno 7 milioni l’anno. Finora, l’offerta del club saudita non si è avvicinata alla richiesta minima di De Laurentiis per il cartellino (15 milioni di euro).

Il Napoli non intenderebbe privarsi di lui e intanto si cautela con il possibile approdo di Suso dal Siviglia. Lo spagnolo, in patria, sta vivendo a sua volta un momento molto complicato e vorrebbe rilanciarsi in Serie A, dove si è sempre trovato bene. Anche nel suo caso, l’operazione da imbastire potrebbe essere quella di un prestito.