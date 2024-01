Milan, Krunic sblocca un top player: Juve e Napoli beffate

Il Milan prova ad accelerare per un top player nel mirino di Juventus e Napoli: la cessione di Krunic può sbloccare l’operazione

Beffa in arrivo per Juventus e Napoli. Tra le due litiganti come da proverbio a godere potrebbe essere un terzo club, in questo caso il Milan. La dirigenza rossonera avrebbe infatti messo nel mirino un top player conteso nelle ultime settimane da bianconeri e partenopei, e con la cessione di Krunic ormai imminente potrebbe tentare l’assalto definitivo, lasciando a mani vuote le due concorrenti.

Come le più tragiche ed emozionanti storie d’amore, anche quella tra Rade Krunic e il club rossonero sembra ormai giunta ai titoli di coda. Il bosniaco, rimasto la scorsa estate su esplicita richiesta del suo allenatore, Stefano Pioli, sembrerebbe ormai convinto di accettare le tentazioni turche.

Troppo alta l’offerta del Fenerbahce per poter essere rifiutata ancora, soprattutto adesso che il jolly milanista sembrerebbe aver perso d’importanza nelle gerarchie del tecnico. Anche per questo, il giocatore starebbe spingendo con la società per concretizzare l’addio già in questa finestra di mercato, e con la sua partenza il Milan potrebbe a tutti gli effetti affondare il colpo per un giocatore destinato a diventare nel giro di pochi anni un top player di livello europeo.

Chi pensava che la dirigenza milanista volesse fare un grande investimento solo in attacco si sbagliava di grosso. A quanto pare i rossoneri voglio rafforzarsi in tutti i reparti, anche a centrocampo. Lo dimostrano le voci insistenti che vorrebbero il club pronto a un grande sforzo pur di portare a casa uno dei migliori giovani centrocampisti d’Europa.

Anticipando non solo Juventus e Napoli, ma addirittura il Bayern Monaco, il Milan sarebbe infatti pronto a strappare al Borussia Monchengladbach Manu Koné, centrocampista francese classe 2001. Per farlo servirà però un’offerta da capogiro.

Krunic sblocca Koné per il Milan: i dettagli

Il centrocampista di origine ivoriana, legato alla squadra tedesca da un contratto fino al 2026 con clausola rescissoria tra i 40 e i 45 milioni di euro, potrebbe infatti lasciare la Bundesliga, o perlomeno il suo attuale club, solo in cambio di un’offerta davvero irrinunciabile.

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, il Borussia non accetterebbe meno di 35 milioni di euro. Un investimento molto importante che ha frenato, di fatto, le ambizioni di Juventus e Napoli e che potrebbe rappresentare uno scoglio anche per il Milan.

Stavolta però Cardinale starebbe pensando di acconsentire a uno sforzo economico importante, con la consapevolezza che un investimento del genere su un ragazzo di soli 22 anni potrebbe trasformarsi in una futura enorme plusvalenza per il club. Un aspetto che, per un presidente molto attento alle finanze della società, non è assolutamente da sottovalutare.