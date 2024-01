Napoli, esonero Mazzarri: colpo di scena

Walter Mazzarri rischia l’esonero, sarebbe il secondo in casa Napoli in pochi mesi dopo quello di Rudi Garcia: le ultime

Ennesimo colpo di scena clamoroso in casa Napoli in questa travagliata annata? Gli attuali campioni d’Italia stanno vivendo una stagione nettamente al di sotto delle aspettative di cui nessuno si aspettava. Sono attualmente all’ottavo posto in campionato e hanno già visto un avvicendamento sulla panchina con Rudi Garcia che è stato esonerato durante la sosta di novembre. Al suo posto c’è stato il ritorno di Walter Mazzarri, dopo dieci anni di nuovo sulla panchina partenopea.

Quella che sembrava essere un’operazione amarcord utile a dare una spinta di risalita agli azzurri, presto si è trasformata in un nulla di fatto con l’entusiasmo iniziale subito spento dai risultati negativi arrivati uno dietro l’altro. E così adesso anche il tecnico toscano si trova sulla graticola con un ottavo posto in classifica, la vittoria che manca da tre giornate in serie A (1 punto in 2 gare) e l’uscita dalla Coppa Italia dopo un vergognoso KO casalingo per 0-4 contro il Frosinone.

Contro il Torino questa domenica sarà una gara da non sbagliare, altrimenti ogni scenario non è da escludere. Anche quello di un nuovo esonero da parte del presidente De Laurentiis. Arriva l’indizio che può essere un antipasto di un colpo di scena che avrebbe del clamoroso.

Mazzarri dovrà dare una scossa a sé stesso e al Napoli, nonostante le assenze tra infortunati e giocatori in Coppa d’Africa (Osimhen e Anguissa). Infatti è stata sospesa la quota che vede l’ex Inter e Torino come il primo esonerato dell’anno in serie A. Un’ipotesi da scongiurare per Mazzarri, che a quanto pare è tra i maggiori indiziati insieme a Filippo Inzaghi della Salernitana e Marco Baroni del Verona. Un motivo in più per uscire dalla crisi.

Ma come stanno realmente le cose, al di là di quello che dicono i bookmakers? La situazione resta da monitorare. De Laurentiis per ora si è preso tutte le colpe e non ha intenzione di esonerare un altro allenatore.

Il patron vuole una scossa da questa squadra e la sua volontà è andare avanti così fino al termine della stagione per poi cominciare un nuovo progetto in estate. Se però dovessero esserci ulteriori crolli, nulla potrebbe essere escluso: c’è un certo Fabio Cannavaro che sogna l’azzurro anche solo come traghettatore per qualche mese.