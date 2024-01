Napoli, l’affare si sblocca grazie a lui

Il Napoli punta a nuovi colpi a sorpresa per rivoluzionare la rosa di Walter Mazzarri: affare a sorpresa grazie al suo intreccio

Un momento davvero decisivo per puntare in alto. Il Napoli vuole continuare l’inversione di marcia dopo l’inizio stagionale completamente deludente. Attualmente i partenopei si trovano fuori dalla zona Champions League, ma l’obiettivo resta quello di rientrare tra le prime quattro della classifica. Urgono rinforzi di qualità per incrementare il tasso tecnico all’interno della rosa di Walter Mazzarri, l’intrigo a sorpresa.

Il presidente De Laurentiis ha intenzione di chiudere altri colpi dopo quello annunciato di Pasquale Mazzocchi, che sarà a disposizione già per la sfida contro il Torino. Il Napoli vuole risalire velocemente in classifica dopo un periodo complicato tra campionato e Champions League. Nelle ultime ore è venuto a galla un nome a sorpresa per pensare nuovamente in grande dopo il trionfo dello Scudetto avvenuto nella passata stagione. Ecco la pazza idea dell’ultim’ora, l’intreccio decisivo per l’affare.

Napoli, affare a sorpresa: idea da urlo

La società partenopea è sempre al lavoro per chiudere colpi entusiasmanti dopo un inizio davvero terribile. Tante sconfitte collezionate in questa prima parte di stagione: ecco l’affare a sorpresa con il colpo davvero sorprendente.

Il talentuoso giocatore dell’Udinese, Simone Pafundi, è voglioso di cambiare aria a gennaio. Con la maglia dell’Udinese ha collezionato pochi minuti: negli ultimi giorni è stato vicinissimo alla Reggiana che milita in Serie B, ma ora il Napoli potrebbe avere la meglio come svelato da Radio Kiss Kiss Napoli inserendo nell’affare Samardzic.

Pafundi è considerato l’astro nascente del calcio italiano ed internazionale, ma finora ha trovato poco spazio con la maglia dell’Udinese. A gennaio è vicina la sua cessione per mettersi in mostra già a partire dal nuovo anno. Il Napoli già l’ha seguito a lungo visto che la sua famiglia è originario proprio della città partenopea: l’affare si potrebbe sbloccare improvvisamente dopo che è stato promesso alla Reggiana in Serie B con la richiesta di Nesta. Tutto può cambiare in fretta già nei primi giorni di gennaio per puntare alla risalita veloce in classifica: l’obiettivo resta la qualificazione alla prossima Champions League.