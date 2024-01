Napoli, primo colpo di mercato per Mazzarri: i dettagli

Primo affare degli azzurri in questo calciomercato di gennaio. Ecco i termini dell’operazione chiusa in Serie A

Il Napoli ha chiuso per il primo calciatore richiesto da Walter Mazzarri: il tecnico toscano riceve in regalo il rinforzo numero uno della campagna invernale dei partenopei. Le promesse di Aurelio De Laurentiis sono state chiare e per ora rispettate. Bisogna invertire la rotta di una stagione cominciata troppo male per i campioni d’Italia in carica. Alcuni giocatori hanno salutato o stanno per farlo, sarà rivoluzione. Ovviamente questo porterà ad un ricambio generazionale che è già cominciato e si dispiegherà in tutta la sua naturalezza la prossima estate.

Il primo tassello del nuovo Napoli risponde al nome di Pasquale Mazzocchi, terzino prelevato dalla Salernitana ma napoletano di nascita e tifo. Si tratta di un sogno che si avvera per l’esterno che ha sostenuto nella giornata di mercoledì le visite mediche alla famigerata Villa Stuart a Roma. Da lì all’ufficialità il passo è breve. Il primo colpo di mercato è fatto, altri ne arriveranno dopo di lui.

Il contratto che lega il terzino ai colori azzurri ha la durata di tre anni e mezzo, con opzione di rinnovo per un quarto anno. Il giocatore ha già fatto la conoscenza di Mazzarri e dei suoi compagni, subito dopo aver terminato i test. Il suo addio alla Salernitana è definitivo.

Napoli, ecco il campione: primo colpo di mercato per Mazzarri

Non è finita qui, ovviamente. Altri colpi di mercato ci saranno dopo Mazzocchi a partire almeno da un centrocampista e probabilmente anche un centrale. Poi dipenderà dalle uscite. L’ex Salernitana va a colmare un vuoto che è quello del vice-Di Lorenzo. Al suo posto c’era il giovane Zanoli che sarà ceduto di nuovo in prestito. Magari proprio al Genoa dove gioca quel Dragusin sogno proibito degli azzurri.

Intanto il primo colpo di mercato è realtà e Mazzarri è pronto a godersi un ottimo colpo. Mazzocchi ha fin qui collezionato 18 presenze e 2 assist con la maglia granata in questa prima parte di stagione, insomma ha sempre giocato fin qui.

Difficile avere questa costanza quando davanti avrà un certo Giovanni Di Lorenzo, ma sicuramente saprà ritagliarsi i suoi spazi. In attesa di altri colpi che risollevino l’umore dei tifosi adesso per lo più appiattito dopo gli ultimi deludenti risultati.

