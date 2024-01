“Non è da Napoli”: assolto Mazzarri, condannato un altro

Dopo una seconda parte di 2023 a dir poco traumatica in casa Napoli si lavora senza sosta al calciomercato.

Dopo 33 anni e una lunghissima attesa il Napoli ha riportato lo scudetto in città, conquistando il terzo storico trionfo. Il 2023, per questo motivo, resterà nella storia calcistica di questa città e sarà impossibile dimenticarlo. Allo stesso tempo nessuno si aspettava una seconda parte di stagione cosi complicata, gli azzurri sono letteralmente crollati.

L’addio di Luciano Spalletti, quello in contemporanea di Cristiano Giuntoli e quello in squadra del coreano Kim sono solo alcuni del molteplici fattori di questa crisi e lo stesso De Laurentiis, intervenuto nel post gara dell’ultimo match del 2023 contro il Monza, ha ammesso di sentirsi il principale colpevole di questo crollo. Anche per questo il Napoli interverrà pesantemente nella sessione invernale di mercato e proverà a lavorare per aggiustare gli errori.

Come primo acquisto il club azzurro ha chiuso l’affare con la Salernitana per Pasquale Mazzocchi, calciatore che può interpretare al meglio il ruolo di vice-Di Lorenzo. Tra l’altro Mazzocchi può fare al meglio anche l’esterno nel 3-5-2, il modulo storico che Mazzarri ha utilizzato nella sua carriera. E chi Mazzarri lo conosce bene è un ex calciatore azzurro, anch’egli di professione esterno, e sicuramente con una bella storia a Napoli. Stiamo parlando dell’ex calciatore Andrea Dossena, ex Napoli e Liverpool e ora tecnico della Pro Vercelli.

Napoli, Dossena duro su Meluso

Dossena è intervenuto ai microfoni di TvPlay ed ha trattato di tanti temi. Parlando del momento del club il tecnico ha commentato: “Napoli è una piazza super passionale, quando le cose vanno bene hai qualcosa in più e allo stesso tempo quando le cose vanno male è tutto amplificato”. Dossena ha poi criticato il ds del Napoli con una sentenza abbastanza netta: “Il direttore Meluso è capace, ma non da Napoli campione d’Italia. Cose come queste ti hanno portato a una situazione difficile e il calcio non perdona, valuta settimanalmente”.

Dossena ha chiarito di reputare molto importante l’addio di Kim, ma allo stesso tempo ha dichiarato che a questo Napoli manca qualcosa dal punto di vista mentale: “Secondo me non è una questione di mercato, ma di rimettersi con la testa sul pezzo e con una certa voglia di vincere. Ricordo un’intervista di Spalletti dove parlava della vena di Kvaratskhelia e della sua fame di vittoria e secondo me manca più questo che i calciatori”, ha chiuso infine l’ex azzurro.