“Ricorda un Pallone d’Oro”: Napoli, super colpo di mercato

Il Napoli ha aperto con il botto il mercato invernale 2024. I partenopei, infatti, hanno ufficializzato la cessione di Elmas al RB Lipsia e sono intenzionati a chiudere presto altre trattative

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis devono risalire la china dopo un inizio di stagione tutt’altro che brillante. Una grande mano potrebbe arrivare dal mercato dove, secondo le indiscrezioni, il Napoli potrebbe chiudere un grande colpo.

Nemmeno l’avvicendamento in panchina tra Rudi Garcia e Walter Mazzarri è riuscito a scuotere un ambiente assopito e orfano del proprio condottiero Spalletti. Dopo l’addio di Elmas, dunque, ADL sarebbe pronto a spingere sull’acceleratore per regalare a Mazzarri le forze fresche di cui necessita.

È stato chiuso l’affare che porterà a Napoli il nuovo vice Di Lorenzo. Si tratta di Pasquale Mazzocchi con il quale gli azzurri hanno definito l’accordo convincendo anche la Salernitana con un’offerta di circa 3 milioni di euro. L’arrivo di Mazzocchi sblocca la partenza, direzione Genoa, di Zanoli, ma per il Napoli è solo l’inizio.

Il Napoli di De Laurentiis, al pari dell’Atalanta, ha iniziato il mercato con il piede sull’acceleratore. Dopo aver definito l’addio di Elmas e quasi chiuso per l’avvicendamento sulla destra tra Mazzocchi e Zanoli, la dirigenza azzurra sarebbe intenzionata a mettere a segno un altro colpo.

Colpo da 90 per il Napoli: per il direttore è un affare garantito

L’addio del fantasista macedone, infatti, ha lasciato un buco a centrocampo che i vertici del club partenopeo vorrebbero colmare con uno dei giovani più in vista di tutta la Serie A. Si tratta di Lazar Samardzic, fantasista dell’Udinese classe 2002.

Dopo aver incassato 25 milioni dal RB Lipsia, Samardzic è diventato il nome più gettonato per il centrocampo azzurro. A complicare la buona riuscita della trattativa, però, sono arrivate le smentite della società friulana, bisognosa del suo top player per ottenere la salvezza.

Adesso, però, lo scenario è decisamente cambiato e un dirigente dei bianconeri ha aperto al suo passaggio al Napoli. Si tratta di Pierpaolo Marino che a Radio Marte ha parlato del possibile approdo del serbo in Campania.

Per Marino il classe 2002 ricorda, in certe giocate, il grande Gianni Rivera (vincitore anche di un Pallone d’Oro) e per questo lo ha definito un Golden Boy che può giocare tranquillamente in una big come il Napoli. Con lui, dunque, i partenopei avrebbero la possibilità di aggiungere in rosa un calciatore con le stigmate del campione.

Inoltre, le parole di Marino circa l’ambientamento a Napoli e la gestione dell’allenatore lasciano presagire uno stato di trattativa piuttosto avanzato, quasi in via di definizione con Mazzarri che potrebbe, dunque, esultare per il primo grande rinforzo di questo mercato.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

Non perdere nemmeno un colpo, scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI