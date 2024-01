Scintille per il difensore: ecco cosa sta succedendo

Nel mercato di gennaio potrebbe essere grande protagonista un difensore su cui è forte l’interesse di diversi club di Premier League

Il mese di gennaio significa calciomercato invernale: le varie società hanno l’obiettivo di andare a rinforzare le rispettive squadre in modo da affrontare, nel migliore dei modi, la seconda parte di stagione. In Premier League stiamo vivendo un campionato, come al solito, intenso e che potrebbe decidersi all’ultima giornata.

Diverse le squadre in lotta per il titolo e tra queste troviamo anche il Tottenham: gli Spurs sembrano avere meno possibilità delle altre di chiudere il campionato davanti a tutti ma, nonostante la dolorosa cessione di Kane, stanno dimostrando di potersi giocare le proprie carte fino alla fine.

La società vuole essere protagonista nel mercato invernale dove è fondamentale l’arrivo di un difensore visto gli infortuni Micky van de Ven e Cristian Romero.

Stando a quanto riportato da footmercato uno dei nomi seguiti dal Tottenham è quello di Jean-Clair Todibo. Il classe 1999, in passato seguito anche dal Napoli, è uno dei punti fermi del Nizza. Forte fisicamente, abile nel gioco aereo, le sue prestazioni hanno permesso al club francese di incassare solamente nove gol fino a questo momento.

Giocatore di enorme potenzialità con un contratto in scadenza nel 2027. È chiaro come il Nizza voglia tenerlo fino al termine della stagione, tuttavia il richiamo della Premier League potrebbe fare la differenza.

Todibo, non solo il Tottenham: lo seguono altri due club di Premier

Le prestazioni di Todibo non sono passate inosservate, difatti il giocatore è seguito non solo dal Tottenham: ci sono altri due club di Premier League, il Chelsea e il Manchester United. I Blues stanno vivendo una stagione decisamente diversa rispetto alle aspettative, con la società che sembra essere pronta a mettere nuovamente mano al portafoglio per rinforzare la rosa a disposizione di Pochettino.

Tra gli obiettivi del club troviamo anche un difensore con Todibo che potrebbe rappresentare la soluzione perfetta all’interno del sistema di del Chelsea. Anche il Manchester United non sta vivendo una stagione da principale protagonista: ultimo nel girone di Champions a ampiamente distante dal primo posto in campionato. I Red Devils faticano ad avere quella continuità necessaria per raggiungere grandi traguardi.

Il mercato di gennaio potrebbe rappresentare un grande aiuto per il Manchester United e Todibo appare essere tra gli obiettivi della società. Un mese importante dunque per capire il futuro di un difensore destinato ad essere grande protagonista nel panorama calcistico internazionale.