Annuncio clamoroso, torna Icardi: è tutto vero

L’attaccante in forza al Galatasaray potrebbe tornare nel campionato di Serie A prossimamente: arriva l’annuncio che spiazza

La carriera di Mauro Icardi è stata caratterizzata da alti e bassi. In particolare, si è rivelata alquanto deludente l’avventura con indosso la maglia del Paris Saint Germain. L’attaccante argentino, dopo aver lasciato l’Italia, non è mai riuscito ad imporsi in quel di Parigi, ragion per cui le sue quotazioni ad un certo punto sono calate vertiginosamente.

Ma in Turchia il centravanti classe ’93, che il prossimo 19 febbraio raggiungerà la soglia dei 31 anni di età, ha ritrovato una forma psicofisica a dir poco smagliante. Lo testimoniano i numeri, tra l’altro da questo punto di vista l’ex Sampdoria raramente ha deluso le aspettative durante il proprio percorso calcistico.

Icardi continua ad avere il gol nelle vene (già 17 quest’anno…), a prescindere dal match o dalla competizione in cui viene impiegato. Ciò significa che abbiamo a che fare ancora oggi con un profilo di assoluto valore, a maggior ragione considerando che la sua carta d’identità è più che accettabile.

Il Galatasaray è riuscito a riscattarlo dal Paris Saint Germain e ora se lo gode a pieno. Ad ogni modo, non è affatto da escludere che il marito di Wanda Nara possa abbandonare la nave giallorossa nei mesi a venire.

La punta di Rosario potrebbe essere in grado di dire la sua anche in contesti più prestigiosi, in tal senso il ritorno in Serie A è un’ipotesi affascinante che stuzzica non poco sia lui che la sua dolce metà.

Più volte Icardi è stato accostato alla Juventus e al Milan, ma in realtà l’attaccante argentino è sempre rimasto legato ai colori nerazzurri. L’Inter è ancora nel suo cuore, perciò si è parlato pure di un clamoroso ritorno ad Appiano Gentile.

Calciomercato Inter, il ritorno di Icardi è possibile: c’è l’annuncio

Sul tema in argomento è intervenuto anche Roberto Alessi, direttore del settimanale di Gossip Novella 2000. Nel commentare il successo di Wanda Nara al programma Ballando con le Stelle, Alessi ha lanciato un possibile scoop sul futuro del numero 9 del Galatasaray.

“A Milano si dice che Icardi potrebbe tornare a giocare nell’Inter, io spero che andrà così. La loro prima casa è a Milano“, ha dichiarato il direttore di ‘Novella 2000’ a La Vita in Diretta. Un’indiscrezione che accende inevitabilmente il popolo nerazzurro, poiché numerosi supporters interisti non disdegnerebbero il ritorno di colui che per diverso tempo è stato il loro beniamino.

Di certo, però, non sarà una passeggiata eventualmente strappare Icardi al Galatasaray, dato che la scadenza del contratto è prevista per il 30 giugno del 2026. Riflessioni in corso, il nuovo matrimonio tra Icardi e l’Inter è uno scenario che va tenuto in considerazione.