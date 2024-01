Insigne torna in Serie A, l’annuncio in diretta tv

Lorenzo Insigne è sempre pronto a fare il suo ritorno in Serie A: tanti top club lo vorrebbero in rosa, ecco l’annuncio pochi minuti fa

Per tanti anni è stato il simbolo e il capitano del Napoli per poi dire addio al club partenopea. Insigne ha optato per il progetto del Toronto in Mls, ma ora vorrebbe ancora essere protagonista in Serie A. Tanti club lo vorrebbero in rosa, ma ora è arrivato l’annuncio definitivo per il suo trasferimento a gennaio.

Il talentuoso attaccante napoletano ha fatto intendere più volte di voler tornare a casa dopo l’avventura con la maglia del Toronto. Ha perso così anche la Nazionale italiana dopo l’entusiasmante Europeo vinto sotto la guida del Ct Roberto Mancini. Se non tornerà in Europa, difficilmente sarà protagonista in maglia azzurra e così tanti top club italiani l’hanno messo nel mirino. Pochi minuti fa è arrivato l’annuncio decisivo in diretta tv, ecco la verità.

Insigne, decisione definitiva: la verità

Saranno giorni intensi per Lorenzo Insigne che è pronto a prendere un’altra decisione importante per la sua carriera. Dal Napoli al Toronto, ma ora è voglioso di tornare ancora in Serie A per conquistare anche la convocazione di Luciano Spalletti in Nazionale dopo anni da urlo. Ecco l’annuncio sul suo futuro.

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha subito risposto alla domanda sul possibile ritorno di Lorenzo Insigne in Serie A. Il talento di Frattamaggiore è stato accostato con insistenza al club viola, ma secondo il dg non vestirà la maglia del club toscano: “Non è una possibilità”. Conosce perfettamente il presidente del Toronto visto che hanno giocato insieme, ma al momento la Fiorentina non è la sua destinazione.

Una voglia immensa per continuare la sua carriera ad alti livelli: a gennaio può tornare in Italia per avvicinarsi anche agli affetti più cari. Nelle ultime settimane è stato avvistato anche allo Stadio Maradona per vedere la sua squadra del cuore. Ora spera in un suo ritorno immediato già nella sessione invernale: Sarri potrebbe tornare ad allenarlo con la Lazio pronta ad investire sul talento di Frattamaggiore.