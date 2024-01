Carolina Stramare da sogno: il lato A è bollente

Lato A bollente per Carolina Stramare: la modella regala una visione da sogno e fa impazzire tutti i suoi fan

Carolina Stramare è una delle donne più affascinanti e sensuali d’Italia e non sorprende che nel 2019 abbia vinto il titolo di Miss Italia, cosa che le ha permesso di farsi conoscere maggiormente dal pubblico nostrano.

Nota anche per la sua partecipazione nel 2022 a Pechino Express, la modella è molto popolare anche tra il pubblico sportivo essendo grande tifosa della Juventus e qualche tempo fa è stata accostata anche all’attaccante bianconero Dusan Vlahovic.

Alla fine, però, ci ha pensato la stessa Carolina a mettere fine alle voci su questa presunta relazione, confermando di avere si un rapporto intimo con un giocatore di Torino, ma sponda granata ovvero Pietro Pellegri. Il post-rivelazione pubblicato su Instagram dalla modella fece scalpore e le servì per porre un freno a tutte le illazioni sulla sua vita sentimentale.

Da allora, Carolina ha visto crescere ancor di più una popolarità già abbastanza importante, facendo numeri pazzeschi anche via social sponsorizzando brand importanti come Alfa Romeo e Tezenis. Su Instagram, inoltre, la modella pubblica spesso scatti bollenti che mandano in visibilio i suoi 526 mila follower e pure in questo inizio di 2024 Carolina ha voluto stupire tutti regalando una visione da sogno.

Il fatto che Carolina Stramare sia una delle modelle più sensuali e trasgressive d’Italia è ormai risaputo, ma abituarsi ai suoi show social è molto difficile. La modella trova sempre nuovi modi per lasciare i fan a bocca aperta ed anche in questo inizio dell’anno ha voluto mostrare a tutti il suo prorompente fascino e non solo.

Carolina Stramare incanta: lato A bollente e visione paradisiaca

Nell’ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram, Carolina ha messo in mostra il suo bollente lato A coperto solo da una lingerie nera trasparente, mentre sotto ha indossato una gonna nera vertiginosa e sensuale. Un outfit che ha stuzzicato molto la fantasia dei fan che non possono non restare a bocca aperta di fronte ad una visione così paradisiaca.

Non sorprende che il post abbia avuto successo immediato tanto da collezionare più di 19 mila like in nemmeno 24 ore, mentre tantissimi sono stati i commenti di apprezzamento.

Tutti sono rimasti senza parole di fronte all’ennesimo update bollente di Carolina che ancora una volta ha fatto colpo nel cuore dei suoi fan grazie alla sua sensualità e al suo essere rovente anche nei più piccoli dettagli.