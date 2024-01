Dragusin va a vincere la Champions: Napoli spiazzato

Napoli preso in contropiede con Dragusin, grande protagonista di questa prima parte di stagione, pronto a vincere la Champions

Nell’ultima giornata di campionato il Genoa ha fermato il Bologna sul punteggio di uno a uno: altra grande prestazione dei ragazzi di Gilardino che confermano di essere una squadra difficile da affrontare per chiunque. L’obiettivo principale dei rossoblù è raggiungere la salvezza il prima possibile: missione alla portata di un club che può contare su alcuni elementi di spessore come, ad esempio, Dragusin.

Il difensore centrale sta disputando una stagione di altissimo livello: sempre impiegato da Gilardino è uno dei leader indiscussi dei rossoblù. Forte fisicamente, abile nel gioco aereo e in marcatura, in questa stagione ha messo a segno due gol. Le prestazioni di Dragusin non sono passate inosservate con il giocatore destinato ad essere uno dei principali protagonisti in questa sessione invernale di mercato.

Sono diverse le squadre ad aver messo gli occhi su Dragusin: in Italia troviamo il Napoli che vuole rinforzare la rosa a disposizione di Mazzarri per cambiare marcia dopo una prima parte di stagione decisamente al di sotto delle aspettative. Il difensore però piace anche al Tottenham con la disponibilità economica del club inglese che potrebbe fare la differenza nel duello con i partenopei. Nelle ultime ore sembra essersi inserita un’altra squadra: stando a quanto riportato da todofichajes occhio al Real Madrid.

In Liga stiamo assistendo ad un testa a testa a dir poco incredibile tra Girona e Real Madrid con le Merengues che hanno dovuto fare i conti con una serie di infortuni piuttosto gravi. Ancelotti, dal punto di vista difensivo, non può contare su Alaba e Militao, assenze decisamente pesanti visto la loro qualità. Infortuni che potrebbero portare la società spagnola ad intervenire sul mercato nel corso di questa sessione invernale di mercato.

Dragusin piace al Real Madrid: possibile tentativo per giugno

Dragusin. viste le sue caratteristiche, farebbe molto comodo ad una squadra come il Real Madrid. Dal punto di vista economico servono tra i trenta e i quaranta milioni di euro ma bisogna sottolineare come, molto probabilmente, le Merengues non presenteranno nessun tipo di offerta per il classe 2002. L’idea sembra essere quella di fare un tentativo a giugno prossimo ma non è detto che il difensore sia ancora libero sul mercato.

La sensazione è che il futuro di Dragusin possa decidersi nei prossimi giorni, con Napoli e Tottenham pronte a dar vita ad un vero e proprio testa a testa per aggiudicarsi le prestazioni di uno dei difensori più forti del massimo campionato italiano.