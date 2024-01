Fuga di massa dal Napoli: a giugno scappa via

Dopo i risultati delundenti in questa prima parte di stagione da campione d’Italia, in casa Napoli potrebbe esserci un divorzio che sarebbe davvero clamoroso

Dopo la storica vittoria dello Scudetto dell’anno scorso, il Napoli è stata l’autentica delusione di questo girone d’andata. Gli azzurri hanno mostrato degli evidenti problemi già a partire dalle prime giornate di questo campionato. Il feeling tra Rudi Garcia e l’intera piazza partenopea, di fatto, non è mai nato, anzi…

Con il passare del tempo, infatti, i risultati del tecnico francese sono stati sempre più scadenti, visto che hanno portato De Laurentiis ad esonerarlo dopo l’incredibile sconfitta dello scorso novembre contro l’Empoli. Anche se, al netto della passaggio del turno in Champions League, l’arrivo di Walter Mazzarri non ha dato i frutti sperati.

Lo stesso De Laurentiis, dopo il pareggio deludente rimediato dal suo Napoli al Maradona contro il Monza, ha ribadito in conferenza sia la propria colpa per questa prima parte di stagione così deludente che la società interverrà in sede di calciomercato. Tuttavia, in attesa di nuovi acquisti, bisogna registrare un’ulteriore brutta notizia per i tifosi azzurri.

Napoli, l’agente di Giovanni Di Lorenzo contro le critiche: “A giuno tireremo le somme, in molti hanno la memoria corta”

Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘Radio CrC’ ha parlato così del futuro del suo assistito: “Giovanni è consapevole che le critiche fanno parte del suo lavoro. Ha vinto lo Scudetto da capitano e ci ha messo sempre la faccia. E’ dispiaciuto per la situazione del Napoli. E’ normale criticare, ma in molti hanno la memoria corta”.

L’agente del capitano del Napoli ha poi continuato il suo intervento: “Di Lorenzo non sta disputando una stagione da 8, ma neanche da 5. A giugno tireremo le somme e valuteremo cosa fare. Spero per questa città che arrivi un giocatore bravo, se Giovanni dovesse andare via”.

Con queste parole, di fatto, Mario Giuffredi ha fatto preoccupare i tifosi azzurri, i quali sperano di non perdere uno dei giocatori più rappresentativi della loro squadra del cuore.

Nel frattempo, i tifosi azzurri possono consolarsi con i possibili acquisti del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Il patron partenopeo, dopo Pasquale Mazzocchi dalla Salernitana, sta infatti lavorando per acquisire le prestazioni a titolo definitivo sia Lazar Samardzic dell’Udinese che di Radu Dragusin del Genoa.