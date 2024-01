Il Napoli spiazza tutti: nuovo colpo in Turchia

Dopo l’arrivo dalla Salernitana di Pasquale Mazzocchi, il Napoli ha messo gli occhi su un calciatore che gioca nel campionato turco

Dopo il pareggio deludente rimediato una settimana fa al Maradona contro il Monza del partenopeo Raffaele Palladino, il Napoli cercherà di riscattarsi oggi contro il Torino Ivan Juric. Per Mazzarri, però, bisogna registrare già una brutta notizia per la trasferta in Piemonte.

Alex Meret, dopo l’infortunio riportato proprio nel match contro il Monza, ha infatti effettuato i soliti esami di rito. Questi ultimi, di fatto, hanno riportato una lesione muscolare di secondo grado che fermerà ai box il portiere per circa 45 giorni. A difendere la porta azzurra sarà Pierluigi Gollini, che è appena rientrato.

Tuttavia, oltre alla gara contro il Torino, in casa partenopea si sta parlando molto di calciomercato. Come annunciato dallo stesso Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa, infatti, i dirigenti del Napoli sono al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Walter Mazzarri. Dopo l’arrivo dalla Salernitana di Pasquale Mazzocchi, infatti, il club azzurro sta per piazzare un nuovo colpo.

Mercato, il Napoli di Aurelio De Laurentiis ha avuto dei contatti con l’entourage di Davinson Sanchez del Galatasaray: ecco tutti i dettagli sulla trattativa

Secondo quanto raccolto da ‘calciomercato.it’, infatti, il Napoli ha avuto in questi ultimi giorni dei contatti con l’entourage di Davinson Sanchez. L’attuale difensore del Galatasaray, di fatto, è seguito dalla società partenopea di Aurelio De Laurentiis sin da quando era un giocatore del Tottenham.

Il Napoli, inoltre, ha anche dei solidi rapporti con l’entourage di Davinson Sanchez, visto che lo stesso che è rappresenta anche l’ex azzurro Duvan Zapata. Il costo del centrale si aggira intorno agli 8 milioni di euro, mentre l’ingaggio di aggirerebbe intorno ai 3 milioni. Al netto dell’alto stipendio, considerando anche l’assenza del Decreto Crescita, la cifra per prelevare il colombiano dal Galatasaray sarebbe molto inferiore rispetto a quello che cerca il Genoa per Radu Dragusin.

Il club azzurro, infatti, ha puntato gli occhi soprattutto sul rumeno per rafforzare il proprio reparto difensivo, ma la trattativa non è semplice e non solo per via della concorrenza del Tottenham. Il club inglese, di fatto, è in pole position per acquistare Dragusin, visto che avrebbe offerto al Genoa la bellezza di 30 milioni di euro.