Mercato Napoli, rinforzo in difesa dal Chelsea: Mazzarri esulta

Mercato Napoli, gli azzurri continuano a cercare i nomi giusti da mettere a disposizione di Walter Mazzarri. Arriva il rinforzo da parte dei partenopei, che pescano in casa Chelsea e fanno esultare tanto il tecnico quanto i tifosi. La retroguardia ha un gran bisogno di un profilo di questa caratura.

Gli azzurri hanno bisogno di nuovi profili da inserire in rosa. Sia per ragioni di ordine tattico, dal momento che la coperta sembra corta sotto diversi punti di vista. Sia per ridare entusiasmo ad uno spogliatoio che si è spento dopo le difficoltà avute nella prima parte di stagione dopo il trionfo nella passata annata. Nel corso degli anni sono diversi gli affari condotti tra il Napoli ed il Chelsea ed ora se ne potrebbe seriamente aggiungere un altro alla lista. La società di De Laurentiis, infatti, proprio con i Blues può chiudere per il rinforzo in difesa chiesto da Walter Mazzarri. Andiamo a vedere le ultime.

Mercato Napoli, arriva il colpo per la difesa

Gli azzurri sono ancora al lavoro per regalare a Mazzarri alcuni innesti. Arrivato Mazzocchi e con Lazar Samardzic in dirittura d’arrivo, serve un difensore centrale. In tal senso, arrivano notizie importanti che possono far piacere ai tifosi.

Stando a quanto raccontato da “Fichajes.com“, infatti, il Chelsea ha deciso di mettere sul mercato Trevoh Chalobah. Il centrale inglese da tempo piace al Napoli che, a questo punto, complici anche le sue esigenze, ora può sferrare l’assalto. La soluzione potrebbe essere anche quella del prestito con diritto di riscatto, rimandando per così dire l’esborso economica e permettendo alle casse di rifiatare.

Il Napoli su Chalobah: il Chelsea apre alla cessione

Classe 1999, pur essendo stato a lungo considerato uno dei talenti più promettenti del calcio inglese, il suo percorso di crescita si è un po’ fermato con l’arrivo di Mauricio Pochettino. L’ex tecnico del Tottenham, infatti, non lo considera più nei suoi piani ed a gennaio andrà via. La sua cessione infatti servirà anche per dare ossigeno ai conti ed il Napoli segue con attenzione questa situazione che risponde al nome di Trevoh Chalobah. Oltre agli azzurri, però, potrebbe tornare alla carica anche il Bayern Monaco, che lo ha inseguito a lungo questa estate.