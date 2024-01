Monica, nuovo anno col botto: scatto da urlo

La splendida giornalista accoglie il nuovo anno nel migliore dei modi: scatti pubblicati sui social non passano decisamente inosservati

Che sia una delle giornaliste sportive più note e brave in Italia nessuno lo mette in dubbio. Al contempo gode sui social di un seguito straordinario e che non accenna a diminuire nonostante la concorrenza sia molta e alquanto “spietata”.

Monica Bertini dunque si gode nel migliore dei modi l’inizio del nuovo anno, un anno che ella spera possa dargli ancora tante soddisfazioni. Monica è indubbiamente una delle migliori giornaliste sportive in questo momento, e nonostante sia nota ai più da quasi un decennio pieno rimane sempre e comunque una delle più brave in assoluto.

Oggi è una delle punte di diamante di Sport Mediaset, emittente che la accolta nel 2016 dopo tanti anni vissuti tra Sportitalia e Sky Sport. Monica insomma non ha avuto problemi ad ambientarsi in una realtà cosi dinamica e sin da subito si è presa lo scettro di regina dell’emittente.

Il nuovo anno non poteva non iniziare con un bel sorriso di Monica che come al solito riesce ad arrivare a chiunque. La giornalista, specialmente negli ultimi anni, ha curato tantissimo il suo profilo Instagram facendolo diventare una sorta di punto di riferimento in cui propone il meglio della sua straordinaria bellezza mediterranea. E i fan non possono che esserne contenti.

Monica Bertini, 2024 inizia col botto: fisico da urlo

Oggi conta 518mila followers sul celebre social, quindi parliamo di un seguito enorme e che cresce ogni giorno di più. Un seguito insomma caro a poche giornaliste del suo calibro.

Monica attira sempre più pubblico, e questo è un dato di fatto palese e lampante. Quest’ultimo non può fare a meno dei suoi sorrisi e soprattutto delle sue forme incredibili che si prendono la scena in ogni modo. In occasione del grande ritorno in diretta tv dopo il giorno di Capodanno, il canovaccio si è ripetuto: la giornalista in forza a Sport Mediaset ha pensato di mandare in visibilio i suoi fan, vestendo un abito nero che diciamo non lascia molto spazio all’immaginazione.

I fan della presentatrice di Parma non possono non lodarla per la sua incredibile bellezza, che come un buon vino diventa sempre più sofisticata con gli anni che passano. E lei, dopotutto, non può che essere contenta di suscitare cotanto entusiasmo.