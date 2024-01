Napoli: tegola Mazzarri, altro lungo stop

Il Napoli è pronto a scendere in campo in questo weekend per una svolta al campionato. Ma dall’infermeria non arrivano delle buone notizie per Mazzarri.

Il Napoli è pronto a scendere in campo contro il Torino per cercare di cambiare la stagione. Ma dall’infermeria non arrivano sicuramente delle buone notizie per i partenopei.

Secondo quanto riferito da La Repubblica, un nuovo infortunio preoccupa il Napoli e Mazzarri. Sono in corso le valutazioni del caso per capire meglio l’entità di questo problema e il rischio è quello di un lungo stop. Non ci resta che aspettare le prossime ore per capire meglio cosa succederà in casa partenopea.

Napoli: ancora un infortunio, è emergenza

Il Napoli è al lavoro per cercare di cambiare il trend in campionato. Il momento non è assolutamente positivo e Mazzarri da Torino si aspetta una squadra vogliosa di arrivare tra le prime quattro posizioni. Sono in corso le valutazioni del caso per quanto riguarda la rosa considerando anche il fatto che sbagliare potrebbe costare molto caro. Per questo motivo on ci resta che attendere le prossime ore per avere un quadro molto più chiaro e capire alla fine su chi puntare per conquistare i tre punti.

Stando alle prime informazioni, il Napoli dovrà valutare le condizioni di Juan Jesus per la partita contro il Torino. Non sicuramente una buona notizia per i partenopei considerando la vera emergenza in quel ruolo. Oggi il calciatore sarà valutato e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro più chiaro.

Di certo i tempi di recupero non sono chiari e vedremo cosa succederà durante la rifinitura. Mazzarri spera di poter riuscire a recuperarlo considerando l’emergenza in quel ruolo. Per questo motivo a breve saranno sciolti tutti i dubbi e vedremo cosa succederà nel giro di davvero poco tempo.

Napoli: infortunio Juan Jesus, i tempi di recupero

I tempi di recupero di Juan Jesus da questo infortunio non sono assolutamente chiari. Nelle prossime ore si avrà un quadro molto più certo. Di sicuro per Mazzarri non è una buona notizia considerando l’emergenza che c’è in quel ruolo e le tante partite in programma. Vedremo se alla fine sarà in campo contro il Torino oppure no.