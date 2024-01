Napoli scatenato: addio Simeone, 18 milioni per l’erede

Il Napoli vuole compiere una rivoluzione di mercato e, a livello offensivo, ha trovato il sostituto di Simeone. Servono 18 milioni

La stagione non sta andando secondo le aspettative: il Napoli campione d’Italia è fuori dal discorso scudetto e in Coppa Italia il Frosinone ha dominato al Maradona vincendo con un netto quattro zero. A questo bisogna aggiungere il cambio di guida tecnica e una Coppa d’Africa che ha portato via Anguissa e Osimhen. Situazione decisamente delicata con la squadra chiamata a rispondere sul campo per non perdere di vista il quarto posto, obiettivo stagionale dei partenopei.

Il mercato può dare una mano al Napoli da questo punto di vista con la società decisa a regalare una serie di rinforzi di livello a Mazzarri. Dopo l’arrivo di Mazzocchi, i partenopei vogliono chiudere per Samardzic considerando anche il possibile addio di Zielinski su cui è molto forte il pressing dell’Inter. La sensazione è che la società non si fermi a due colpi con un possibile cambiamento anche dal punto di vista offensivo.

Nelle ultime settimane il minutaggio di Simeone è stato veramente ridotto con l’attaccante ad essere entrato, contro il Monza, solamente nei cinque minuti finali nonostante il punteggio di zero a zero. Una situazione da monitorare e il futuro del classe 1995 potrebbe essere lontano dal Napoli con i partenopei che sembrano aver già individuato il sostituto.

Stando a quanto riportato da ‘Il Mattino‘, il Napoli avrebbe chiesto informazioni per Luvumbo. L’attaccante, in questa stagione, ha disputato diciannove partite tra tutte le competizioni realizzando tre gol e altrettanti assist. E’ uno dei punti fermi del Cagliari di Ranieri il cui obiettivo è quello di raggiungere la salvezza

Napoli, svolta attaccante: servono diciotto milioni di euro

Trattativa dunque non semplice da portare a termine in questa sessione invernale: dal punto di vista economico, il Cagliari ha fissato a 18 milioni il prezzo di Luvumbo. Una cifra importante e che testimonia l’importanza del giocatore all’interno del club rossoblù.

Altro aspetto da considerare è che Luvumbo non sarebbe subito a disposizione di Mazzarri: il giocatore, come molti suoi colleghi, è partito per la Coppa d’Africa dove cercherà di essere protagonista con la sua Angola. Difficile dunque che l’attaccante possa lasciare il Cagliari in questo mese di gennaio con il Napoli di fronte ad un vero e proprio bivio: puntare su Simeone (in un mese dove Osimhen non sarà disponibile) o cambiare obiettivo di mercato per rinforzare il reparto offensivo.