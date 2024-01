Napoli, altro colpo a centrocampo: ecco l’annuncio

Il 2024 è iniziato nel peggiore dei modi per il Napoli. Altra sconfitta in Serie A per gli azzurri: ecco la verità sul nuovo colpo a centrocampo

Tutto è cambiato in pochi mesi per la compagine azzurra dopo momenti gloriosi vissuti con Luciano Spalletti. Le scelte di De Laurentiis non si sono rivelate quelle giuste: dalla decisione di puntare su Rudi Garcia all’esonero del francese per l’opzione Walter Mazzarri. I risultati restano comunque negativi, ma a gennaio arriveranno tanti rinforzi in casa azzurra.

A gennaio arriveranno numerosi rinforzi in casa partenopea. Il Napoli non sta vivendo assolutamente un momento felice dopo il trionfo dello Scudetto avvenuto nella passata stagione. In pochi mesi tutto è cambiato in negativo con la dirigenza partenopea pronta ad investire tanti milioni. Non è stato brillante nemmeno l’esordio di Pasquale Mazzocchi, espulso dopo pochi minuti dal suo debutto contro il Torino. Nulla gira per il verso giusto in casa Napoli, ma ora il presidente De Laurentiis dovrà prendere le migliori decisioni possibili.

Napoli, la verità sul colpo: la risposta decisiva

La dirigenza partenopea non intende badare a spese con l’unico obiettivo di puntare alla risalita velocemente in classifica. Il Napoli ha chiuso il girone d’andata al nono posto a pochi punti dalla zona Champions League: la classifica resta molto corta e ci sono ancora tante speranze, ma guai a perdere l’ennesimo treno.

Nelle ultime ore è arrivata la verità sul possibile trasferimento di Sasa Lukic al Napoli. Come riportato da Tmw, l’offerta al centrocampista serbo del Fulham è arrivata sulla base di 2,5 milioni di euro per il prestito più 9 per il riscatto: il club inglese ha rifiutato l’offerta del presidente De Laurentiis. L’ex Torino conosce molto bene la Serie A ed è stato accostato a lungo al Napoli, ma De Laurentiis dovrà virare su altri obiettivi a centrocampo.