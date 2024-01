De Laurentiis gelato: “Non vuole andare al Napoli”

Un importante calciatore che milita in Serie A è nel mirino del Napoli targato De Laurentiis, ma lui non vuole sposare la causa degli azzurri. Arriva l’annuncio in diretta

Aurelio De Laurentiis ha promesso ai tifosi del Napoli diversi acquisti durante la sessione del calciomercato di gennaio. La squadra ha assolutamente bisogno di nuova linfa, soltanto in questo modo probabilmente sarà possibile riprendere la retta via. In caso contrario, aumenterà ulteriormente il rischio di non riuscire nemmeno ad assicurarsi un posto nella prossima edizione della Champions League.

Il presidente romano e la dirigenza capitanata dal direttore sportivo Mauro Meluso faranno di tutto per evitare che si verifichi tale scenario. Sarebbe un fallimento incredibile per un club che soltanto qualche mese fa si è aggiudicato uno storico Scudetto. Per alzare di nuovo l’asticella è necessario rinforzare sia il reparto di centrocampo che la retroguardia.

Per quanto concerne la difesa attualmente guidata da mister Walter Mazzarri, si continua a sentire parecchio l’assenza di un elemento cardine come Kim. Quest’ultimo non è stato sostituito a dovere l’ultima estate, perciò adesso la società partenopea è a caccia di un valido profilo da aggiungere al pacchetto dei centrali.

In tal senso il mirino degli azzurri punta anche in Serie A, dove non mancano dei talenti estremamente interessanti che sembrano destinati a costruirsi una grande carriera in futuro. De Laurentiis, ad esempio, apprezza particolarmente il profilo di Giorgio Scalvini, calciatore di proprietà dell’Atalanta. Ma quello del classe 2003 non è l’unico nome presente sulla lista dei desideri del Napoli.

Il riferimento, entrando più nello specifico, è ad Alessandro Buongiorno del Torino, vale a dire uno dei difensori italiani più promettenti in assoluto. Non a caso, il gioiello 24enne è divenuto capitano della compagine granata, poiché all’interno del rettangolo verde di gioco ha dato prova in più di un’occasione di essere un potenziale fuoriclasse.

Calciomercato, Buongiorno dice no al Napoli: arriva l’annuncio

In più la carta d’identità è ancora dalla sua parte, ma chiaramente non sarà una passeggiata strapparlo ai cugini della Juventus. Buongiorno, infatti, presenta un contratto in scadenza il 30 giugno del 2028, perciò il suo futuro è nelle mani di Urbano Cairo.

Però in questo caso va fatta anche un’altra riflessione, legata alla volontà dell’ex Trapani. Sul tema in questione si è espresso senza mezzi termini il giornalista Paolo Bargiggia, intervenuto in onda sul canale Twitch di ‘Tv Play’. “Il Napoli sta cercando un difensore centrale e Buongiorno è un’idea di De Laurentiis. Lui, però, non si vuole trasferire lì“, ha dichiarato Bargiggia.

Insomma, sembra proprio che il ragazzo nato all’ombra della Mole non abbia intenzione di accettare un’eventuale proposta del Napoli, dunque potrebbe essere questo l’ostacolo principale per la trattativa. Buongiorno, d’altronde, è molto affezionato al club granata, tant’è che in estate alla fine rifiutò l’offerta dell’Atalanta per rimanere alla corte di Ivan Juric. E a quanto pare lo stesso scenario potrebbe accadere fronte Napoli.