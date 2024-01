De Laurentiis scarica Mazzarri: a giugno pronto il top coach

Il numero uno del Napoli pensa già a quando dovrà scegliere il prossimo allenatore: occhi sul sogno proibito

Il Napoli riflette sul mercato in corso, su una serie di calciatori che potrebbero subito arricchire una rosa acciaccata da infortuni e partenze e che fin qui ha mostrato parecchi problemi da svariati punti di vista. Ciò ha spinto la società, e quindi il presidente Aurelio De Laurentiis, a mettere le mani al portafoglio.

Se si vuole arrivare tra le prime quattro della griglia di Serie A, e quindi accedere direttamente ai gironi di Champions League, si deve invertire la rotta. Urgono cambiamenti, sia dal punto di vista tattico che di uomini in campo. Ecco perché il presidente azzurro pensa ad almeno tre colpi in entrata, come egli stesso ha dichiarato poco tempo fa.

Dopodiché, la priorità del presidente è una soltanto: il nome del prossimo allenatore che prenderà le redini di Walter Mazzarri, considerato un traghettatore e non un nome a cui affidare un progetto a lungo termine (salvo risultati eccezionali nel corso della stagione).

Secondo quanto riferito in esclusiva da Sportitalia, Aurelio De Laurentiis avrebbe incontrato per la seconda volta a distanza di pochi mesi nientemeno che Antonio Conte, allenatore fermo da più di un anno dopo l’addio amaro al Tottenham.

Napoli, ADL incontra Conte: è lui il sogno per la panchina

Tale incontro non implica necessariamente che il tecnico pugliese abbia le intenzioni chiare e quindi voglia approdare a Napoli, ma potrebbe aver accettato un secondo incontro col patron azzurro per schiarire ancor di più le idee. Obiettivo del tecnico è tornare subito ad allenare in una grande piazza, vogliosa di trofei e quindi di crescere.

Conte espresse parole di apprezzamento nei confronti di Napoli (sia come città che come squadra) durante una intervista alla Rai, nel programma ‘Belve’. Poco prima, tramite un post a poche ore di distanza dai festeggiamenti del centenario della Juventus, chiuse ogni voce di mercato riferita a un suo approdo in terra partenopea (al posto dell’allora partente Rudi Garcia).

Insomma, il nome di Conte continua a circolare accostato al Napoli. Ma da molte fonti, Sportitalia inclusa, il leccese avrebbe il desiderio di tornare a Milano e per questo non sono poche le possibilità che possa accettare il Milan come prossima tappa della sua carriera di tecnico. Tutto è ancora incerto, ADL attende e confida nella possibilità di convincere l’ex allenatore di Inter e Juventus.