De Laurentiis sgancia i quattrini: nuovo colpo alla Raspadori

Dopo le scuse pubbliche al suo popolo, il patron partenopeo passa dalle parole ai fatti: pronto un nuovo acquisto da regalare a Mazzarri

Abbiamo imparato a conoscerlo come un personaggio vulcanico. Orgoglioso. Che non le manda a dire. Uno che non si piega alle richieste di rinnovo a suo dire onerose da parte di tutti quei giocatori passati per il periodo in cui era necessario – e talvolta propedeutico alle casse del club – rinnovare il contratto in scadenza. Lui non si è mai piegato.



Andando avanti per la sua strada, con scelte anche impopolari che però, nella stagione 2022/23, hanno portato ad uno scudetto strameritato. Frutto di un cammino trionfale che ha visto il suo Napoli dominare in lungo e in largo su tutti i campi d’Italia.

Poi, il patatrac. I dissidi con Luciano Spalletti, l’uomo del Tricolore, allontanato da una città che era ai suoi piedi. L’addio a Cristiano Giuntoli, il dirigente che con la bacchetta magica era riuscito a coniugare un abbassamento del 70% del monte ingaggi con la costruzione di un gruppo rivelatosi vincente. L’uomo che ha portato Kvaratskhelia e Kim a Napoli, tanto per citare due prodezze del dirigente fiorentino.

Il presidentissimo ha quindi preso in mano la situazione personalmente, in una sorta di One man show che però, per sua stessa inaspettata ammissione, ha finora prodotto solo disastri.

“Tutto quello che è successo fin qui è solo una mia responsabilità. Le colpe non sono degli allenatori o dei calciatori ma mie. Chiedo scusa ai tifosi napoletani se siamo dove siamo in classifica. Ma penso anche che il campionato è lungo: ci muoveremo sul mercato ora per recuperare il tempo perduto“, ha detto dopo il pareggio casalingo col Monza De Laurentiis. Che ha così inevitabilmente aperto la strada ad una nuova stagione sul mercato. Di gennaio. Dal quale potrebbero arrivare diversi colpi.

Al patron azzurro deve piacere il colore ‘granata’. Già perché dopo aver definito con la Salernitana l’arrivo di Pasquale Mazzocchi, ecco che nel mirino ci è finito un altro calciatore che veste gli stessi colori. Ma non in quel di Salerno, bensì a Torino. Dove sta brillando agli ordini dell’abile Ivan Juric.

Stiamo parlando di Alessandro Buongiorno, il 24enne difensore centrale individuato come sostituto perfetto per il brasiliano Natan, che ne avrà per diverso tempo dopo l’infortunio alla spalla rimediato contro la Roma.

De Laurentiis compra ancora: assalto a Buongiorno

Il Napoli è pronto a mettere sul piatto 20 milioni per garantire al tecnico Mazzarri un innesto che sarebbe importantissimo per gli equlibri difensivi.

La stessa offerta è stata recapitata al Genoa per Dragusin, riferiscono gli ultimi rumors di mercato, ma la strada più percorribile sembra essere quella che porta al prodotto del vivaio piemontese. De Laurentiis vuole farsi perdonare dai suoi tifosi, e ha scelto la strada degli acquisti per porre rimedio agli errori del recente passato.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI