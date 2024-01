Diletta Leotta è esagerata: il vestito è minuscolo

Diletta Leotta è incredibile ed il suo vestitino ha lasciato di stucco i fan: lo scatto durante le feste e è a dir poco bollente

Sono passati anni dalla sua esplosione negli studi di Sky, ma da allora la crescita di Diletta Leotta è stata esponenziale. Una carriera pazzesca spinta non solo dal talento della 32enne catanese, bensì anche dalla sua indecifrabile bellezza. Diletta, sul web, è tornata a mandare al manicomio i suoi followers.

Oggi è il volto principale di DAZN oltre ad essere una delle speaker radiofoniche più amate d’Italia. La carriera di Diletta Leotta va però ben oltre la collaborazione pluriennale con ‘Radio 105‘: dalle apparizioni in alcune commedie e video musicali fino al suo podcast di successo – nato qualche mese fa in occasione della sua discussissima gravidanza – ‘Mamma Dilettante.

Da poco più di due anni il suo cuore è nelle mani del tedesco Loris Karius, portiere del Newcastle, che ha conquistato il cuore di Diletta.

Una coppia affiatata e molto innamorata che lo scorso agosto ha festeggiato anche la nascita di Aria, la primogenita. La scorsa estate il nome di Diletta Leotta è rimbalzato in lungo e in largo, tra televisioni e soprattutto social network.

Su Instagram, dove ha ormai raggiunto quota 9 milioni di seguaci, la Leotta è una vera e propria istituzione. E le sue foto, semplicemente esagerate, continuano a fare ‘danni’ tra i suoi tanti ammiratori.

Vestitino piccante e fan in delirio: Diletta l’ha rifatto

Una bellezza strepitosa, a maggior ragione negli scatti che Diletta ha riservato ai suoi fan in occasione delle festività natalizie. Tutti hanno accolto con entusiasmo l’arrivo del nuovo anno ma la Leotta è ruscita a farlo con una carica di sensualità semplicemente inarrivabile.

In quel di Newcastle ha festeggiato il Capodanno con il compagno Loris Karius e la sua piccola Aria: ma ciò che ha inevitabilmente monopolizzato l’attenzione di tutti è stato il suo outfit. Davvero troppo sexy. Un vestito nero carico di paillettes e brillantini che hanno valorizzato ancora di più la figura giunonica di Diletta e le sue curve esplosive.

Un abito corto e assai aderente che, oltre a mostrare l’abbondante dècolletè della speaker radiofonica, ha lasciato ampio spazio alla vista delle splendide gambe di Diletta. A dir poco un belvedere, con l’invidia per il portiere del Newcastle che è cresciuta a dismisura già nelle prime ore dell’anno nuovo.

Il post in poche ore è divenuto virale e questa non è affatto una novità per Diletta: il suo successo, ad oggi, sembra poter solo aumentare a dismisura.