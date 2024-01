Lascia Napoli e approda in bianconero: offerta da 40 milioni

Il Napoli può perdere un altro big dopo Eljif Elmas, arriva un’offerta da 40 milioni di euro da parte del club bianconero

Il Napoli si sta muovendo in questa sessione invernale di calciomercato per rinforzare una rosa ferita da dei pessimi primi mesi di stagione. Aurelio De Laurentiis, dopo il mea culpa post Monza, ha deciso di acquistare diversi giocatori da mettere a disposizione di Walter Mazzarri.

Tuttavia, bisogna anche calcolare il fronte cessioni, che vede i top player del club partenopeo nel mirino di diverse big d’Europa. E tra questi c’è anche Stanislav Lobotka, già finito nel mirino di diversi club dell’Arabia Saudita la scorsa estate.

Lobotka è il faro del Napoli, il regista della squadra che si propone sempre in campo per offrire una soluzione ai compagni, spesso pressati dagli avversari. Il centrocampista slovacco ha rinnovato il proprio contratto a marzo dell’anno scorso fino al 2027. Ma è prevista una super offerta che verrà recapitata a De Laurentiis.

Il Napoli per adesso non ha intenzione di privarsi di Lobotka, però a fine stagione le cose possono cambiare. De Laurentiiis ha dato prova più volte che tutti sono utili e nessuno è indispensabile. Davanti a un’offerta fuori mercato, infatti, difficilmente potrebbe dire di no.

Napoli, il Newcastle vuole Lobotka

E’ il Newcastle la squadra che si sta facendo avanti con il Napoli per acquistare Stanislav Lobotka a fine stagione. Una soluzione che può fare molto comodo a Eddie Howe, che ha dovuto fare a meno di Sandro Tonali vista la squalifica per scommesse. E dunque, la cessione può diventare un’opzione concreta davanti a 40 milioni di euro.

C’è da dire, però, che i Magpies proveranno a ridurre le pretese di De Laurentiis, cercando l’intesa a 25-30 milioni di euro. Trattare con il presidente del Napoli non è per niente semplice e infatti non c’è la minima intenzione di fare sconti.

Lobotka sarebbe disposto ad accettare un trasferimento in Premier League, per tentare una nuova esperienza dopo aver dato tanto al Napoli. E soprattutto, il Newcastle può esaltare le sue caratteristiche vista la voglia di Howe di giocare sempre il pallone.

Non è una novità, infatti, che Howe abbia studiato il suo calcio da Maurizio Sarri già dai tempi di Empoli e il tecnico inglese sviluppò alcune teorie apprese sulla panchina del Bournemouth. Insomma, il mercato riserva sempre tanti intrecci e tante sorprese: Lobotka al Newcastle può essere una di queste.