Napoli, si sblocca l’affare: via libera grazie a lui

Il Napoli continua a faticare tremendamente in campionato ma in sede di mercato sa che non può fermarsi. In tal senso, dopo una lunga trattativa, si sblocca l’affare e stavolta l’assist arriva in maniera del tutto inattesa e quasi insperata. Adesso la compagine di De Laurentiis può davvero chiudere per questo colpo.

Come è noto, in sede di mercato gli azzurri proveranno a dare una spinta importante nel tentativo di rimettere in piedi una stagione fin qui davvero da dimenticare. C’è poco da salvare in questo girone di ritorno al punto che c’è aria di un secondo esonero. Dopo Rudi Garcia, infatti, sembra a dir poco in bilico anche la panchina di Walter Mazzarri, in una situazione mai capitata prima alla società sotto la gestione di Aurelio De Laurentiis. In tal senso, però, per un innesto a dir poco importante arriva una svolta notevole. C’è il via libera proprio grazie a lui, quando nessuno se lo aspettava più.

Gli azzurri si preparano a piazzare un nuovo colpo

L’inizio di avventura a Napoli per Pasquale Mazzocchi è stata delle peggiori, con il rosso rimediato praticamente subito. Sta per arrivare anche Lazar Samardzic ma non solo. A quanto pare, infatti, c’è la svolta anche per un nuovo colpo.

Stando a quanto raccontato dai media inglesi il Tottenham, l’altra grande pretendente per Dragusin, ha deciso di virare con decisione su Badè del Siviglia. Una decisione, questa, che allenta la pressione sul Napoli, che può adesso considerarsi in netto vantaggio e vicino alla chiusura visto che si è già avvicinato alla richiesta del Genoa e che ha una intesa con il calciatore.

Napoli-Dragusin, svolta: il Tottenham abbandona la pista

Il testa a testa contro il Tottenham per il rumeno sembrava destinato a durare fino alla fine dal momento che era in cima alla lista dei desideri di entrambe le squadre. Adesso, però, come raccontano in Inghilterra, sembra aver messo questa pista in secondo piano. I costi per prendere Badè dal Siviglia sono più o meno simili, ma sul calciatore c’è meno concorrenza e gli andalusi hanno più necessità di vendere. Per questo non chiederanno i 55 milioni della clausola. E questo rappresenta anche un assist per il Napoli, con la strada per Dragusin che si fa in discesa.