Napoli, è rottura totale: ora De Laurentiis rischia grosso

Uno dei titolarissimi del Napoli potrebbe abbandonare la nave azzurra durante la prossima estate: il procuratore parla chiaro

La situazione in casa Napoli è molto complicata. Walter Mazzarri più fare ben poco per risollevare le sorti degli azzurri, per questo motivo Aurelio De Laurentiis ha intenzione di aggiungere alla rosa partenopea dei rinforzi di spessore durante la sessione del calciomercato di gennaio.

Ad ogni modo, non sarà comunque una passeggiata recuperare il terreno perso in campionato. Il club campano rischia seriamente di non riuscire a piazzarsi tra i primi quattro posti della classifica di Serie A, che significherebbe niente Champions League.

In questo caso avremmo a che fare con un fallimento davvero clamoroso, di conseguenza lo stato d’animo dei calciatori appare inevitabilmente compromesso.

Gli eroi dello storico terzo Scudetto stanno rendendo decisamente meno rispetto alla scorsa stagione, un dettaglio che è sotto gli occhi di tutti. Nel discorso rientra pure capitan Giovanni Di Lorenzo, il quale negli ultimi mesi è apparso distante dalla sua miglior condizione psicofisica. Il crollo del Napoli, per forza di cose, si riflette anche sulle prestazioni del terzino ex Empoli.

La squadra non gira più come dovrebbe, l’entusiasmo è calato in maniera netta e il classe ’93 (che compirà 31 anni il prossimo 4 agosto) è diventato un semplice ingranaggio all’interno di un sistema che va rivisto profondamente. Lui continua ad indossare la fascia a testa alta, cercando di trascinare come può i propri compagni. Ma non mancano le critiche nei suoi confronti.

Ecco che l’agente Mario Giuffredi, intervenuto ai microfoni di Radio CRC, ha voluto difendere pubblicamente il suo assistito. Il procuratore ammette che Di Lorenzo non sta giocando al massimo delle sue possibilità, però allo stesso tempo ritiene che si stato un po’ superato il limite.

Calciomercato Napoli, l’agente di Di Lorenzo tuona: 30 milioni per l’addio

“Criticare è normale, ma devo dire che hanno tutti la memoria corta. Negli ultimi quattro anni Di Lorenzo è stato uno dei terzini migliori al mondo“, ha dichiarato Giuffredi. Il procuratore, inoltre, si è soffermato sul tema futuro: “A giugno tireremo le somme e faremo le nostre valutazioni“.

Giuffredi prosegue sottolineando come sia giusto che lui e il laterale toscano prendano atto della situazione attuale, valutando eventualmente pure l’ipotesi di un addio. Di conseguenza, non è da escludere che Di Lorenzo e il Napoli arrivino alla rottura totale nei mesi a venire.

A quel punto diversi top club potrebbero convincersi a puntare sul capitano dei partenopei. In prima fila Manchester United e Chelsea, pronte a coprire di soldi il terzino classe ’93. La valutazione del cartellino, invece, si attesta intorno ai 25-30 milioni di euro. Il tempo, come sempre, darà i suoi verdetti.