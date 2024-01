Nuova formazione e Conte allenatore: Napoli da scudetto

Il Napoli sta preparando la squadra del futuro e, con Conte allenatore, l’obiettivo scudetto sembra essere alla portata

Stagione difficile, molto più del previsto: il Napoli, dopo lo scudetto vinto lo scorso anno, sperava di poter aprire un ciclo vincente ma le cose sono andate diversamente. I partenopei, tra il cambio di allenatore e una serie di problemi legati ad infortuni e prestazioni non all’altezza, hanno detto addio alla corsa al titolo e sono usciti dalla Coppa Italia al termine di una partita da dimenticare il prima possibile.

Il calciomercato di gennaio servirà alla società partenopea per rinforzare una rosa che, complice le assenze di Anguissa e Osimhen (partiti per la Coppa d’Africa), ha bisogno di rinforzi o il rischio di perdere di vista il quarto posto è concreto. Una sessione fondamentale per costruire la squadra della prossima stagione in modo da tornare ad essere grande protagonista nel massimo campionato italiano. Il primo passo deve essere l’allenatore.

La sensazione è che Mazzarri, al termine di questa stagione, saluterà presidente e tifosi con la società pronta ad andare su un profilo di spessore. Il nome che stuzzica maggiormente la fantasia del popolo partenopeo è quello di Antonio Conte, allenatore pronto a tornare in pista nel prossimo campionato. Il progetto dei partenopei e la voglia di iniziare un ciclo vincente in una piazza come quella di Napoli potrebbe essere stimolante per l’ex tecnico bianconero.

Conte ha, come marchio di fabbrica, il 3-5-2 e quindi la società dovrà costruire la squadra a sua immagine e somiglianza. In difesa piace Dragusin, difensore del Genoa che ha attirato anche l’attenzione del Tottenham. Giocatore forte fisicamente, abile nel gioco aereo, in marcatura e che sta dimostrando quelle qualità per andarsi ad imporre in una squadra con ambizioni superiori a quelle dei rossoblù.

Napoli, nasce la squadra di Conte: da Samardzcic e Boniface

Altro obiettivo di mercato dei partenopei è Samardzic, centrocampista dell’Udinese che nella scorsa sessione estiva di mercato sembrava essere ad un passo dall’Inter. Ora è il Napoli la squadra più vicina al classe 2002, giocatore forte tecnicamente e in grado di rappresentare una soluzione offensiva in più per la propria squadra.

Concludiamo con il reparto offensivo dove, nella prossima sessione estiva di mercato, Osimhen potrebbe lasciare il Napoli a fronte di una super offerta. L’eventuale cessione del centravanti porterebbe nelle casse della società una cifra considerevole e l’attaccante scelto per sostituire il nigeriano sembra essere Boniface, talento del Leverkusen che sta disputando una stagione di altissimo livello. Ad oggi si tratta solamente di ipotesi ma andiamo a vedere quale sarebbe l’undici del Napoli di Conte (che ambirebbe a Juve o Milan) nella prossima stagione.