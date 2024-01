Svolta Napoli: assalto all’ex Roma

Il Napoli di De Laurentiis potrebbe piazzare un colpo davvero interessante per la prossima estate: ecco tutti i dettagli

Il Napoli deve invertire la rotta dopo un inizio di stagione davvero complicato e sul calciomercato di gennaio sono tra i più attivi. Al di là di Mazzocchi e Samardzic, però, lo sguardo è rivolto già ad un profilo utilissimo per la difesa.

Sprofondare così non è ammissibile ed è per questo che De Laurentiis ha chiesto ai suoi una repentina inversione di tendenza. Il post Scudetto è stato sottovalutato anche dal presidente, che dopo aver sbagliato la scelta dell’allenatore è stato forse poco presente vicino alla squadra. Errori da correggere in corsa, per risalire la china nel girone di ritorno, anche grazie all’impulso del mercato.

Innegabile come al momento gli azzurri siano tra i più attivi nella campagna trasferimenti, considerando la liquidità derivante dalla cessione di Kim in estate ed Elmas adesso.

Il macedone ha portato in cassa una ventina di milioni dal Lipsia, che si vanno ad aggiungere agli 80 di bilancio positivo consolidato al 30 giugno. Mettere la mano nel portafoglio non è quindi un problema per il Napoli che, dopo aver completato l’arrivo di Mazzocchi (3 milioni di euro dalla Salernitana) sta ora per definire anche l’affare Samardzic.

Il mancato rinnovo di Zielinski (sempre più vicino all’Inter a parametro zero) impone uno sforzo anche a centrocampo e il tedesco dell’Udinese è il nome giusto.

Napoli, nel mirino c’è Calafiori: affare con il Bologna per giugno

Ma il mercato del Napoli non si ferma all’immediato ma volge lo sguardo anche a quello che sarà a giugno. Il ruolo da coprire a tutti i costi è quello del difensore centrale, lasciato sguarnito dalla partenza di Kim. Senza il coreano né Juan Jesus né Natan hanno convinto a pieno al fianco di Rrahmani. Serve un giocatore veloce e con buona tecnica nell’impostazione, su cui costruire il reparto del futuro.

Tra l’altro proprio Juan Jesus andrà via al termine della stagione e numericamente dovrà essere rimpiazzato a dovere. Il nome che mette tutti d’accordo è quello di Riccardo Calafiori, nome emergente del Bologna con un passato nelle giovanili della Roma. Mourinho e Pinto hanno avuto troppa fretta di liberarsi di lui, considerando l’età (classe 2002) e le prospettive. Con Thiago Motta è letteralmente esploso da centrale, pur avendo giocato sempre da terzino.

Lui può essere il profilo su cui andare ad investire per il Napoli che verrà, a prescindere da quale sarà l’allenatore a prendere il posto di Mazzarri.

