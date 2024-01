Annuncio clamoroso: pagano la clausola di Osimhen

Un big club europeo sarebbe pronto a versare nelle casse del Napoli la maxi cifra prevista dalla clausola di Victor Osimhen

Il Napoli avrebbe un gran bisogno di Osimhen per provare a risalire la china in campionato ma la partecipazione alla Coppa d’Africa costringe Mazzarri a fare a meno dell’attaccante per tutto il mese di gennaio. Un bel problema per i partenopei, che hanno già dovuto rinunciare a lungo al nigeriano a causa dell’infortunio al bicipite femorale della coscia destra che lo ha tenuto fuori dal campo per diverse settimane.

Probabilmente nemmeno il più pessimista dei tifosi del Napoli avrebbe potuto immaginare una stagione così negativa, almeno fino a ora. Un rendimento che scatena molti dubbi proprio sul futuro di Victor Osimhen.

Il bomber ex Lille è considerato uno dei migliori centravanti d’Europa e i principali big club europei sono pronti a presentare offerte da capogiro al club del presidente De Laurentiis pur di assicurarsi le sue prestazioni.

La scadenza del contratto di Osimhen con il Napoli è fissata per il 2026: il rinnovo appena siglato ha allungato l’intesa di un anno (precedentemente fissata al 2025, ndr) e ha garantito al giocatore un ingaggio da 10 milioni di euro a stagione. Tuttavia all’estero c’è chi è disposto ad offrire cifre ben più alte all’attaccante della Nazionale nigeriana.

Pagano la clausola di Osimhen: il nigeriano lascia il Napoli

Intervenuto a Radio Crc nel corso della trasmissione ‘Si gonfia la rete’, il giornalista Oma Akatugba, amico di Osimhen, ha fatto presente che il sogno del bomber del Napoli è quello di giocare in Premier League. Sempre secondo Akatugba uno dei principali club inglesi non avrebbe problemi a pagare la clausola per strappare Osimhen al Napoli: si tratta dell’Arsenal, disposto a versare nelle casse partenopee i 120-130 milioni di euro della clausola per portarlo all’Emirates.

Il giornalista sottolinea che anche in caso di addio di Osimhen i suoi rapporti con il Napoli e con la città resterebbero molto buoni. In più, con la sua cessione De Laurentiis riuscirebbe a recuperare una grossa somma di denaro da reinvestire per rifare un Napoli di grandissimo livello.

Sempre Akatugba ha infine sottolineato che il rendimento di Osimhen è stato condizionato anche da ciò che è successo fuori dal campo, tra cui anche i problemi familiari avuti dal 25enne di Lagos. Mazzarri spera di poter contare pienamente su di lui da febbraio in poi per provare quantomeno a centrare il quarto posto.