Napoli, l’agente conferma tutto: svelato il colpo in attacco

Il Napoli è pronto a mettere a segno un colpo in attacco in questo calciomercato invernale, come confermato direttamente dall’agente del giocatore, che in una recente intervista ha svelato di avere avuto contatti diretti con il club campione d’Italia per il suo assistito.

Considerato l’addio di Elmas il Napoli starebbe andando alla ricerca di un giocatore duttile che possa ricoprire più ruoli in mezzo al campo, ed il giocatore in questione sembrerebbe essere il profilo adatto sul quale andare a puntare, ma occhio alla folta concorrenza che si sarebbe creata sul ragazzo, che grazie all’ottimo rendimento avuto in questa prima parte di stagione sarebbe entrato nel mirino anche di altri club di Serie A.

Calciomercato Napoli: l’agente conferma tutto

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli, che punta a rinforzarsi il più possibile in questo gennaio per cercare di colmare il gap che si è venuto a creare con le prime della classe in Serie A, oltre che ovviamente regalare a Walter Mazzarri qualche innesto di qualità col quale andare a rinforzare e completare la rosa, che si è dimostrata essere particolarmente in difficoltà in questi primi sei mesi.

A fronte di questo il taccuino del ds Meluso e del presidente De Laurentiis si sarebbe riempito di profili che possano fare a caso del Napoli, giocatori giovani e di prospettiva con i quali si può seriamente iniziare questa volta un ciclo vincente. Fra questi rientra anche una delle sorprese più apprezzate di questo inizio di stagione di Serie A, attaccante per il quale la dirigenza partenopea sarebbe pronta a fare un serio tentativo in questo calciomercato, come confermato anche dal recente annuncio del suo agente.

Intervenuto ai microfoni di TuttoCagliari, l’agente di Luvumbo Zito Edson Queiroz ha confermato l’interesse del Napoli per il suo assistito, club col quale avrebbe avuto dei contatti diretti nelle scorse ore, ma non è l’unico.

Il Napoli non è l’unico club su Zito: l’annuncio

Luvumbo Zito è senza ombra di dubbio una delle sorprese di questo inizio di stagione in Serie A, giocatore che il Napoli avrebbe indicato essere l’alternativa perfetta a Matteo Politano, il primo proprietario della fascia destra dei campioni d’Italia.

Il club azzurro non sarebbe però l’unica società sulle tracce dell’attaccante angolano, stando a quanto confermato anche da Edson Queiroz. Ai microfono di TuttoCagliari l’agente dell’attaccante del Cagliari ha infatti detto: “Napoli? Siamo stati contattati da tanti club di Serie A, Ligue 1 e Premier League. Vediamo cosa succede“.

Il rendimento di Zito soddisfa tutto

Il rendimento avuto da Luvumbo Zito in questo inizio di stagione non ha potuto che soddisfare il Cagliari e l’agenzia che ne tratta gli interessi, che tramite le parole di Edson Queiroz ha detto. “L’interesse di tanti club dimostra che Luvumbo sta facendo bene. Siamo molto contenti del suo rendimento, anzi, io sono certo che abbia raggiunto solo il 30% delle sue reali potenzialità. Il meglio deve ancora venire“.