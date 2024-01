Napoli, De Laurentiis ha deciso: colpo di esperienza in difesa

Saranno giorni intensi in casa Napoli con colpi di scena incredibili. De Laurentiis ha ormai preso una decisione: ecco il colpo in difesa

Ancora una disfatta per gli azzurri. Il 2024 è iniziato nel peggiore dei modi con un’altra sconfitta in Serie A per il Napoli che non riescono a trovare più serenità. Un momento decisivo per il presidente De Laurentiis che dovrà prendere una decisione definitiva in ottica futura. Ecco il colpo a sorpresa per rinforzare la difesa di Walter Mazzarri.

Giorni infuocati in casa Napoli con la possibile decisione definitiva di andare in ritiro per ritrovare il clima sereno all’interno della squadra. Lo stesso capitano Di Lorenzo si sarebbe fatto portavoce di questa scelta. Nel frattempo la dirigenza partenopea vorrebbe regalare nuovi colpi con la sessione invernale iniziata ufficialmente da pochi giorni.

Napoli, chiusura immediata: ecco il colpo di genio

Idee entusiasmanti per pensare così a puntellare la rosa della squadra azzurra. Mesi infernali quelli vissuti da Osimhen e compagni con lo stesso attaccante nigeriano volato in Coppa d’Africa per vivere una nuova esperienza con la propria Nazionale. Ecco il colpo a sorpresa dopo aver monitorato a lungo il difensore rumeno del Genoa, Radu Dragusin.

Come svelato da Sky Sport, il Napoli potrebbe così abbandonare la pista che porta a Radu Dragusin per fiondarsi sul centrale belga del Rennes Arthur Theate. Scoperto dal Bologna, è volato in Francia dopo una stagione entusiasmante con i rossoblu: negli ultimi mesi è stato anche accostato a Milan a Roma attraverso alcuni intermediari internazionali. La sua valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro ed è molto dubbile come ruolo: può agire anche come terzino sinistro. Il Napoli intende chiudere un altro colpo in difesa dopo il grave infortunio di Natan, che resterà fermo per circa due mesi.

Il centrale rumeno del Genoa è sempre più vicino al Tottenham con un colpo di scena nelle ultime ore. Il Napoli ha bisogno di nuovi rinforzi per incrementare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Mazzarri. La società partenopea intende operare subito sul fronte calciomercato per puntare sempre più in alto. I ricordi del trionfo dello Scudetto sembrano già lontanissimi dopo i problemi di questa stagione.