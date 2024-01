De Laurentiis supera il club di Premier: colpaccio in arrivo

Ci sarebbe il sorpasso su un ricco club inglese, con De Laurentiis pronto a spendere per rinforzare il Napoli già nel mercato di riparazione in corso

Aurelio De Laurentiis è stato di parola: il Napoli nel calciomercato di riparazione avrebbe fatto degli acquisti ed il primo innesto è già arrivato. Si tratta di Pasquale Mazzocchi dalla Salernitana, napoletano e tifoso azzurro che sa giocare su tutte le posizioni di fascia in difesa ed a centrocampo, sia a destra che a sinistra.

Ma De Laurentiis non si ferma e prenderà almeno altri due elementi, ovvero un difensore centrale ed un centrocampista da porre in mezzo per sopperire all’assenza di Zambo Anguissa. Quest’ultimo sarà via in Coppa d’Africa con il Camerun.

In più sembra che Piotr Zielinski sia destinato a trovare molto meno spazio non essendoci stato alcun rinnovo di contratto, con il polacco che andrà via a giugno a parametro zero. Molto probabilmente la sua prossima destinazione sarà l’Inter.

Ma per il Napoli si parla anche di nuovo modulo, un 3-4-3 che non andrà a toccare gli imprescindibili Kvaratskhelia e Politano ma che invece vedrà proprio Zielinski finire in panchina con maggiore frequenza. Ad ogni modo gli acquisti nel calciomercato arriveranno, in casa azzurra.

De Laurentiis spende ancora: in arrivo il centrale

In difesa un altro uomo serve con urgenza, e dovrà essere preparato sia tecnicamente e tatticamente che caratterialmente. In questo senso un nome c’è già e circola già da diverse settimane, con il Napoli che adesso viene dato anche per favorito per il suo acquisto.

Più volte abbiamo fatto il nome di Radu Dragusin del Genoa, che sin qui sta facendo benissimo in rossoblu. Il nazionale della Romania fa gola anche al Tottenham, che avrebbe proposto tra i 20 ed i 25 milioni per lui. L’offerta di De Laurentiis ai liguri sarebbe invece di 20 mln, il prestito di Zanoli e l’intero cartellino di Ostigard, che al Genoa ha già giocato, nella seconda metà del 2022.

E ci sarebbe un vantaggio per il Napoli: infatti il Tottenham, prima di affondare il colpo per Dragusin, dovrebbe procedere con la cessione di Eric Dier. Per quest’ultimo si parla del Bayern Monaco, con l’affare che sembra comunque destinato ad andare a buon fine per 5 milioni.

Ma nonostante ciò sembra che il Napoli sia riuscito davvero a superare i londinesi. Dragusin preferirebbe restare in Italia, dove vive da svariati anni e dove si è ambientato al meglio.

Anche senza Champions League da giocare nella prossima stagione lui sa di potere essere uno dei protagonisti per gli anni a venire, ed in futuro ci sono tutte le possibilità per rivedere di nuovo il Napoli vincere.