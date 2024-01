De Ligt torna in serie A: clamoroso ritorno con lo scambio

Matthijs de Ligt e il suo possibile ritorno in serie A: scambio all’orizzonte per l’ex difensore della Juventus ora al Bayern

Matthijs de Ligt, vecchia conoscenza del calcio italiano, può presto fare ritorno nel nostro campionato. L’ex Juventus non sta incantando al Bayern Monaco, dove gioca stabilmente dall’estate 2022, ovvero da quando lasciò Torino.

Proprio in Baviera si divide le fatiche difensive con un altro illustre ex del nostro campionato, il sudcoreano Kim. Contando che la difesa dei pluri-campioni di Germania è ben assortita, non è escluso che presto l’olandese possa fare le valige per andare via. E un suo ritorno in Italia è tutt’altro che da escludere.

Nei giorni scorsi hanno iniziato a circolare delle voci sul forte interesse del Bayern Monaco per Fikayo Tomori, difensore del Milan che potrebbe presto salutare la città del Duomo. L’inglese, infatti, è un pilastro della vecchia guardia rossonera, quella che con Pioli, Massara e Maldini ha vinto lo scudetto nel 2021. Con l’addio del vecchio progetto anche per il difensore non ci sarebbe più spazio al Milan. Il desiderio della società è quello di risparmiare anche sugli ingaggi il più possibile.

De Ligt torna in serie A: clamoroso ritorno per il difensore

Il Bayern Monaco monitora con attenzione la situazione relativa a Tomori e appare intenzionato ad andare subito all’assalto vista la necessità di aggiungere un ulteriore elemento di spessore al pacchetto arretrato a disposizione di Tuchel. Ovviamente non è un’operazione da fare durante il mercato di gennaio: nel mese in corso il Milan non lo cederà ma in estate tutto può accadere.

A partire, come detto, dal nuovo progetto tecnico e societario che potrebbe portare alla rivoluzione. Da qui l’idea di imbastire uno scambio che potrebbe avere effetti benevoli per tutte le parti in causa. L’ex juventino de Ligt al Milan e Tomori al Bayern Monaco. Fantacalcio?