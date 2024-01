Elisabetta Gregoraci, vista da vicino è da svenire: una bomba in costume

Elisabetta Gregoraci torna a infiammare il pubblico italiano, il bagno fuori stagione è decisamente apprezzabile

Elisabetta Gregoraci è in forma e lo dimostra con gli ultimi scatti. Il popolo del web è rimasto a bocca aperta per la sua linea, che ha stupito come sempre i tanti followers.

Il relax mostrato è di prima qualità, le foto sui profili social confermano come Elisabetta Gregoraci sappia prendersi la scena. Del resto è una delle conduttrici più seguite in Italia, con scatti sempre molto roventi.

La presentatrice di origini calabresi vive un 2024 in grande ascesa, con le prime vacanze dell’anno che creano dibattito soprattutto tra il pubblico maschile.

I fan sono in visibilio, le foto di Elisabetta entusiasmano proprio perché sono degli scatti fuori stagione e davvero sensuali. I like e i complimenti sono il giusto premio per la vitalità mostrata.

Elisabetta boom, le foto sono sensuali

La conduttrice è tornata in Kenya e ha mostrato così una forma fisica straordinaria. La sua classe emerge con decisione, il pubblico social sa di avere sempre un punto di riferimento. Non tradisce il mai e lei sa di essere molto seguita: Elisabetta Gregoraci in costume fa la differenza nel confronto con le altre influencer.

Lo scatto è diventato subito virale, tanto è vero che la foto è una più cliccate nelle ultime ore. La Gregoraci non ha un filo di grasso e si mostra in costume.

I followers sono rimasti a bocca aperta, con il pubblico femminile che l’ha presa come modello di riferimento. Il suo stile e i suggerimenti sono sempre molto apprezzati, è una donna che sa di avere tante attenzioni. Il pubblico maschile, invece, è quello più entusiasta: foto del genere infiammano decisamente le giornate.

Elisabetta è in Kenya e si mostra sempre molto attiva, la carrellata di foto sul suo profilo testimonia come sia una vacanza davvero gradita. Tra un po’ di sport in acqua e un po’ di abbronzatura, sarà ancora più carica per tornare in Italia con la speranza di riavere un ruolo da protagonista in televisione. Manca già da qualche mese nei teleschermi.

Dopo le conduzioni dei programmi estivi legati alla musica, la nuova stagione tv sembra infatti aver tagliato un po’ fuori la conduttrice calabrese. Il 2024 potrebbe però rilanciarla, la sua professionalità e bellezza saranno delle doti senza dubbio da sfruttare per l’immediato futuro.