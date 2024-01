Il Napoli compra, la Juve incassa: l’affare è pazzesco

C’è un possibile prossimo acquisto azzurro che lega Napoli e Juve. E che potrebbe portare i soldi di De Laurentiis nelle casse dei bianconeri

Napoli e Juve non fanno affari tra loro. I rapporti tra le due società non è che non siano buoni: è che non ci sono. Si tratta di scelte dettate da diverse situazioni. Entrambe preferiscono comprare e vendere preferendo interlocutori con i quali esiste già da tempo un buon dialogo.

Eppure sembra che i soldi del Napoli possano finire nelle casse della stessa Juve. E la cosa potrebbe avvenire già adesso, a gennaio, a seguito di un possibile acquisto che gli azzurri sperano di potere concludere il prima possibile. Magari entro la metà del mese.

Fra poco meno di dieci giorni infatti ci sarà la partenza dei campioni d’Italia alla volta dell’Arabia Saudita per giocare in Supercoppa Italiana. Lì ci sarà il Napoli e non la Juve. La compagine presieduta da Aurelio De Laurentiis ha già acquistato Pasquale Mazzocchi sistemando la situazione sulle fasce.

Infatti il 28enne cursore di spinta originario proprio di Napoli sa giocare sia sul binario destro che su quello sinistro ed è sato ben felice di lasciare la Salernitana ultima in classifica per andare a rappresentare la squadra della sua città e per la quale fa il tifo da sempre. Ma gli azzurri non si fermano con gli acquisti.

Ci sono altri obiettivi sulla lista della spesa dei partenopei in questo calciomercato di riparazione che andrà avanti fino al 31 gennaio 2024. Serve un centrale di difesa, sia per cercare di ridurre il numero di gol subiti che per ovviare alla assenza di Nathan ed alle difficoltà fisiche dell’ormai “anziano” Juan Jesus.

Ed il prescelto in tal senso è Radu Dragusin del Genoa. Il rumeno, 21 anni, si è messo in ottima luce sin qui con la maglia del Genoa grazie ad ottime prestazioni offerte ed anche ad uno score fatto fin qui di due gol ed un assist. Inoltre ha anche diverse convocazioni nella sua Nazionale.

Dragusin, il Napoli “paga” la Juve in maniera indiretta

A Dragusin continua ad essere interessato il Tottenham. C’era anche l’Atalanta su di lui ma i bergamaschi alla fine hanno virato per Hien del Verona, che è stato pagato all’incirca 9 milioni. E che è risultato costare meno della metà di Dragusin.

Il Genoa infatti chiede almeno 30 milioni per il suo gioiello, che è stato alla Juventus dal 2018 al 2023 passando per i prestiti a Sampdoria, Salernitana e Genoa. Che poi nella scorsa estate lo ha preso a titolo definitivo versando 5,5 milioni di euro ai bianconeri.

Ora però il suo valore è quintuplicato e se il Napoli dovesse riuscire a farlo suo, il 20% della spesa finirebbe proprio alla Juventus, squadra che lo ha lanciato. C’è questa particolare clausola nel contratto in essere tra il ragazzo ed il Genoa. Si parla di circa 6 milioni di euro, milione più milione meno, restando sulla richiesta dei liguri di 30 mln.

Ma poco importa perché con Dragusin il Napoli si assicurerebbe un rinforzo in prospettiva ma bravo a fornire garanzie già nell’immediato. Lui poi non è solo un centrale di difesa che può giocare in tutte le posizioni di ruolo ma sa disimpegnarsi anche come terzino tanto a destra quanto a sinistra.

L’offerta attuale del Napoli prevede invece 20 milioni, il cartellino di Ostigard ed il prestito di Zanoli. Ma i rossoblu vorrebbero Zanoli in via definitiva. C’è comunque margine per trovare un accordo.