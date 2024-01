Niente Napoli, vola in Oriente: la notizia sconcerta tutti

Attualmente in prestito all’Olympiakos Pireo, l’attaccante è ad un passo dal fare una nuova esperienza in J-League

Le mille evoluzioni e girandole del mercato internazionale riservano sempre delle sorprese per le quali nessuno, ma proprio nessuno, sarebbe stato disposto a scommettere nemmeno un euro sul loro compimento.



Capita così che un giocatore norvegese, passato a parametro zero alla Roma giusto 12 mesi esatti fa, sia stato dirottato in prestito all’Olympiakos Pireo nel corso della scorsa finestra estiva di scambi.

Voluto fortemente da José Mourinho, che ne aveva ammirato le qualità da vicino e sulla propria pelle – il giocatore fu autentico mattatore nel clamoroso 6-1 che il Bodo/Glimt inflisse alla Roma nella Conference League del 2021/22, quella poi vinta dalla Roma nella finale di Tirana – l’attaccante ha deluso.

Colpa forse del mancato adattamento al nostro calcio, o della grande concorrenza trovata nella rosa giallorossa. Ad ogni modo il nazionale scandinavo era ormai uscito dal progetto tecnico dello Special One.

La società greca ha stipulato coi giallorossi un accordo che prevede un diritto di riscatto a proprio favore. Un ‘vantaggio’ che però difficilmente verrà esercitato. Dato che, nella sorpresa generale, l’esterno d’attacco avrebbe deciso di trasferirsi in Giappone.

Come riferito da Tuttomercatoweb.com, Ola Solbakken – che ha fatto in tempo a giocare con la Roma 22 minuti nella stagione in corso – non sta facendo sfracelli nemmeno in quel di Atene.

Solbakken, addio all’Europa: va in Giappone

La presenza, nella compagine giapponese degli Urawa Red Diamonds, di Per-Mathias Hogmo, allenatore dei nipponici e assistente al Bodo ai tempi della sua militanza nell’omonima squadra, avrebbe convinto il calciatore a valutare la possibilità di andare in Giappone. Raggiungendo così una delle persone con le quali meglio aveva lavorato, e reso, in patria.

L’affare, molto più che una semplice indiscrezione, sarebbe quasi in dirittura d’arrivo. Solbakken lo scorso anno fece scalpore perché preferì accasarsi a Roma anziché a Napoli, col club partenopeo che per la verità si era forse mosso tardi su di lui.

Da quando aleggiava nell’aria la possibilità di un addio all’Olympiacos, era tornata in voga la voce di un nuovo interessamento della società campana. Che nel frattempo ha il suo bel da fare col mistero Lindstrom. Nemmeno il tempo di chiedere informazioni, che il giocatore sta volando nuovamente via.

Il norvegese chiuderebbe così, almeno per ora, il suo percorso nel calcio europeo. Con la Roma che si prepara ad incassare una pur minima somma per la sua cessione definitiva.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI