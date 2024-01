No al Napoli e al Tottenham, per Dragusin destinazione choc

Il futuro di Radu Dragusin è in bilico e potrebbe decidersi nelle prossime settimane. Tra Napoli e Tottenham, per il centrale potrebbe avanzare una destinazione clamorosa

Uno dei grandi protagonisti del calciomercato di gennaio è sicuramente Radu Dragusin. Il classe 2002 si sta mettendo in mostra con il Genoa, dimostra di essere uno dei migliori difensori del nostro campionato. Il club ligure ci ha puntato forte la scorsa estate, strappandolo alla Juve per 5 milioni e mezzo più bonus.

Sì, i bianconeri non ci hanno creduto abbastanza, ma ora molte big sono pronte a farlo. Con due gol, un assist e tante belle prestazioni messe a referto, il Napoli ha drizzato le antenne cercando il vero sostituto di Kim Min-Jae, dato che Natan alla fine è stato utilizzato più da terzino sinistro che nel cuore della retroguardia azzurra. Aurelio De Laurentiis è pronto a un investimento importante per portare in Campania il calciatore, ma potrebbe non essere abbastanza.

Infatti, sono veramente tanti i club che nelle ultime settimane hanno provato a parlare con il Genoa ed entrare nel vivo delle contrattazioni per Dragusin, su tutti il Tottenham che potrebbe garantirgli un progetto di primo piano per il presente e il futuro. Ora, però, oltre ai partenopei, spunta una concorrente a sorpresa che potrebbe sparigliare le carte.

Dragusin al centro del mercato: tra Napoli e Tottenham spunta il Real Madrid

Anche in Spagna si parla tanto del profilo del difensore, che quindi è riuscito in pochi mesi ad attirare su di sé l’attenzione delle maggiori big anche a livello internazionale.

Una squadra che potrebbe sparigliare le carte, come spesso le capita, è il Real Madrid. I Blancos devono fare i conti con tanti infortuni nella zona arretrata del campo e potrebbero metterci una pezza già a gennaio.

Secondo quanto riporta ‘todofichajes.com’, però, il club e Carlo Ancelotti hanno messo nel mirino Dragusin, anche se per giugno. Il difensore piace tanto e Florentino Perez sa di dover stanziare una cifra tra i 30 e i 40 milioni di euro per portarlo nella capitale spagnola.

Sempre secondo il noto portale web, non lo farà già in inverno, ma aspetterà in ogni caso l’estate. Il fattore temporale potrebbe essere, dunque, decisivo per il Napoli per sferrare il colpo e anticipare tutti, ma ora il tempo stringe e la concorrenza sul ragazzo sembra aumentare giorno dopo giorno.