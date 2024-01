Accordo a 50 milioni: De Laurentiis boom, affare in Premier League

Il Napoli sa che arriveranno delle richieste irrinunciabili dall’Inghilterra, De Laurentiis si prepara a piazzare un azzurro per una cifra record.

Aurelio De Laurentiis ha ammesso di avere compiuto degli sbagli, per spiegare l’andamento negativo del Napoli nella prima stagione dopo lo strepitoso scudetto dell’annata 2022/2023. Annata che per i tifosi azzurri sarà indimenticabile.

Ci sono stati degli errori di valutazione nello scegliere l’allenatore dopo Luciano Spalletti, e questo lo sappiamo tutti. Per rimediare ai passi falsi che ora stanno costando al Napoli sia la possibilità di difendere il titolo tricolore che di ottenere un piazzamento alla prossima edizione della Champions League servirà intervenire sul calciomercato.

Senza i proventi Champions De Laurentiis dovrà autofinanziare il club procedendo con qualche cessione illustre.

E se Victor Osimhen sembra destinato ad essere ceduto in estate, dopo il prolungamento “strategico” che è parso più una mossa per tutelare gli interessi del Napoli, c’è comunque qualche altro nome che potrebbe andare in lista di sbarco.

Dal ricchissimo campionato inglese potrebbero pervenire delle offerte per i migliori giocatori del Napoli. In questo senso l’idea della dirigenza azzurra sarebbe quella di potere piazzare a buon mercato – ad ottimissimo mercato – un elemento il cui contratto è ad oggi in scadenza a giugno del 2024.

Siccome di rinnovo non se ne sente parlare, proprio quella della prossima estate rappresenterebbe al momento l’ultima occasione per De Laurentiis di potere fare cassa. Anche se nel contratto di questo calciatore è presente una opzione per un rinnovo biennale.

Il protagonista in questione è André-Frank Zambo Anguissa. Elemento imprescindibile per il Napoli ma che ha superato i 28 anni. Se una delle tante squadre rampanti di Premier League dovesse presentarsi con una trentina di milioni di euro – cosa per nulla impossibile – allora l’addio sarebbe scontato.

De Laurentiis, dall’Inghilterra cercano un top player azzurro

A certe cifre ed in certe condizioni è sempre meglio cedere. E compagini quali il Tottenham, il Newcastle e soprattutto l’Aston Villa potrebbero avere bisogno di un rinforzo simile se dovessero riuscire a qualificarsi per la Champions.

Ed anzi, più pretendenti ci sono e più De Laurentiis potrebbe avere possibilità di giustificare un aumento di prezzo per Anguissa. Che a quel punto il Napoli sostituirebbe con un elemento più giovane.

La sensazione è che l’anno prossimo vedremo una squadra azzurra rinnovata molto di più rispetto a quanto avvenuto tra questa stagione e quella passata, con altri addii possibili o probabili. Vedesi ad esempio la situazione di Piotr Zielinski, che non rinnoverà e che lascerà il Napoli a parametro zero a giugno.