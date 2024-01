ADL beffa l’Inter: affare da 20 milioni, contatti in corso

Il numero uno del Napoli Aurelio De Laurentiis pensa al grande acquisto per gennaio: beffata l’Inter

C’è grande curiosità in casa Napoli per capire quali saranno le prossime mosse del numero uno azzurro, il presidente Aurelio De Laurentiis. I tifosi vogliono capire come si muoverà la società per cercare di sistemare una situazione andata sempre peggio nel corso dei mesi, nonostante i tentativi di miglioramento di Walter Mazzarri (che si sono intravisti soltanto in qualche frangente).

Tuttavia, tra calendario, partite fin troppo ravvicinate e una serie di infortuni degni di nota, il Napoli ha faticato non poco a imporsi, anche in quelle partite in cui sulla carta aveva qualche chance in più di portare a casa i tre punti. Vedi quella di domenica col Torino, contro il quale è arrivata una sconfitta – l’ennesima – a dir poco rovinosa.

Il mercato di gennaio dovrebbe fornire le giuste risposte ai tifosi e allo stesso allenatore: fin qui è arrivato soltanto Pasquale Mazzocchi, terzino proveniente dalla Salernitana, ma nei prossimi giorni potrebbe essere formalizzato qualche altro colpo in entrata. Intanto, un nome in realtà già accostato al Napoli potrebbe di nuovo tornare nel mirino del partenopei.

Altro reparto su sui si dovrebbero concentrare gli sforzi economici societari è il centrocampo, messo in serie difficoltà dalla partenza alla volta della Coppa d’Africa di Anguissa. Per questo si torna a parlare di un calciatore che in realtà è finito da tempo nel mirino di tanti top club internazionali e italiani, ossia del danese Maurits Kjaergaard.

Napoli, idea Kjaergaard del Salisburgo

Centrocampista centrale mancino alto 1 metro e 92 e che assicura quantità e qualità. Con la maglia degli austriaci del Red Bull Salisburgo si è messo in luce soprattutto l’anno scorso, finendo sul taccuino di molti club, tra cui l’Inter che in estate ha pensato più volte al nazionale danese.

Il Napoli, dal canto suo, potrebbe promettere al centrocampista un ruolo di primo piano anche in vista del prossimo futuro: Kjaergaard, infatti, al netto di età (20 anni) e partite giocate, porta con se già una certa esperienza internazionale avendo giocato la Champions League (sia quest’anno che l’anno scorso) e due campionati europei. In questo momento è fermo ai box a causa di un infortunio alla spalla, ma dovrebbe tornare presto in campo.

Gli austriaci potrebbero chiedere una cifra vicina ai 20 milioni, non impossibile per il Napoli che, visto il potenziale del ragazzo, non avrebbe problemi ad accontentare la controparte.