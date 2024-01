Calciomercato: soffiato al Milan, arriva Ferguson

Il centrocampista del Bologna, Lewis Ferguson, è pronto a lasciare la formazione emiliana: ecco la verità sul suo futuro, addio Milan

Una voglia immensa di essere protagonista dopo l’exploit con la maglia del Bologna. Ora Ferguson è pronto ad essere protagonista in una big d’Europa: ecco l’affare immediato con la verità pronunciata dal suo agente. Ecco l’intreccio decisivo con tanti top club sulle sue tracce: ecco cosa sta succedendo negli ultimi giorni.

Negli ultimi mesi il centrocampista scozzese, Lewis Ferguson, ha conquistato tutti diventando protagonista nello scacchiere di Thiago Motta: finora ha messo a segno ben quattro gol essendo mortifero anche in zona di finalizzazione. Un giocatore totale che riesce ad unire qualità a quantità con i suoi inserimenti costanti che mettono in difficoltà gli avversari. Un profilo davvero interessante crescendo sotto ogni punto di vista: ecco la sua prossima deestinazione.

Calciomercato, colpo Ferguson: ecco la verità

Una voglia immensa di continuare il suo percorso di crescita dopo mesi entusiasmanti sotto la guida attenta di Thiago Motta. Il Bologna sta mettendo in luce tanti profili suggestivi pronti ad essere ceduti a cifre importanti. Ferguson è tra questi, ecco l’affare decisivo in vista dei prossimi mesi.

Il valoroso centrocampista del Bologna, Lewis Ferguson, sarebbe finito anche nel mirino di top club spagnoli: la Liga potrebbe rappresentare il suo futuro. Anche il Milan l’ha monitorato a lungo, ma ora tutto può cambiare improvvisamente.

La verità è arrivata dal suo agente Bill McMurdo che ha rivelato tutto a Calciomercato.it: “Le big italiane hanno espresso il loro interesse per Lewis, ma ci sono anche club inglesi, spagnoli e francesi lo stanno monitorando”. Un momento decisivo per prendere la migliore decisione possibile in ottica futura. Anche le big d’Italia avevano messo gli occhi su di lui, ma ora tutto può cambiare per scrivere pagine importanti anche altrove.