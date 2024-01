Colpo alla De Laurentiis: ecco il talento Gen Z che fa tutti contenti

Sguardo verso il futuro da parte di ADL che ha voglia di consegnare al proprio Napoli un giovanissimo talento.

De Laurentiis ha già iniziato a sfregarsi le mani, in casa Napoli la sensazione è che si debba dare vita ad un nuovo ciclo dopo lo scudetto e questo vorrà dire anche privarsi dei migliori giocatori. Qualora dovesse arrivare un’offerta con i fiocchi, anche Victor Osimhen e Kvicha Kvaraskhelia potrebbero salutare.

In tal senso il numero uno del club insieme al nuovo direttore sportivo Mauro Meluso si sono già messi all’opera con l’obiettivo di consegnare nelle mani del tecnico che verrà dei sostituti all’altezza. Ancora non si sa chi guiderà il Napoli nella prossima stagione, ma la cosa certa è che dovrà essere un tecnico duttile e pronto a lavorare con i giovani.

C’è un calciatore seguito da mezza Serie A e anche dalla Nazionale che è stato indicato dai maggiori esperti come il fenomeno del futuro. Nel suo club di appartenenza sta trovando poco spazio e per questo il proprio entourage potrebbe portarlo in un club disposto a valorizzarlo come si deve.

Molti credevano che questo sarebbe stato l’anno della sua definitiva consacrazione invece ha fatto registrare un minutaggio esiguo sia in campionato che in coppa. Per questo c’è chi vorrebbe portarlo via dal club per consegnarlo ad una nuova realtà. Le strade dell’Udinese e del giovanissimo Simone Pafundi sembrano destinate a separarsi una volta per tutte.

Calciomercato Napoli, Pafundi nel mirino

Cammino altalenante da parte di un Udinese che perde poco ma che allo stesso tempo non riesce a vincere, tanti pareggi per il club bianconero che quest’anno non si è praticamente mai affidato al suo giocatore di maggiore talento. Nemmeno il campionato Under 20 e le svariate chiamate in azzurro con la nazionale maggiore hanno fatto ricredere il club che ha continuato a considerare il classe 2006 un giocatore per il futuro.

Il Napoli no, il club partenopeo crede che Pafundi sia pronto a sbocciare ma per farlo ha bisogno di continuità. Poi, se a questo si aggiunge che è di bassa statura e ha un mancino in grado di incantare il mondo, ecco che i paragoni vengono facili. Al di là di questo, il calore della piazza napoletana potrebbe essere un bell’incentivo per la sua crescita. Per Radio Kiss Kiss la trattativa è fattibile.

