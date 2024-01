Conte-Napoli: l’annuncio gela i tifosi

Conte ha assistito in tribuna al match che ha visto protagonisti il Napoli di Mazzarri e il Torino di Juric: c’è l’annuncio che gela i tifosi.

Antonio Conte osserva a distanza l’evolversi degli eventi, aspettando il momento giusto per tornare in pista. La netta sensazione è che la voglia di rimettersi in gioco del mister salentino stia crescendo sempre di più. L’ex Juventus, d’altronde, è fermo da diversi mesi e il tempo di godersi a pieno la propria famiglia dovrà terminare prossimamente.

Stiamo parlando di uno degli allenatori migliori in circolazione nel panorama calcistico europeo, di conseguenza si suppone che Conte non avrà molta difficoltà a trovare una nuova panchina. Per il verdetto definitivo, però, è necessario attendere ancora un po’ di mesi.

Il trainer classe ’69, che compirà 55 anni il prossimo 31 luglio, ha preferito evitare di sposare un progetto ad annata sportiva in corso, dato che è rimasto scottato dall’esperienza negativa vissuta sulla panchina del Tottenham. Per questo motivo Conte ha deciso di rifiutare la proposta avanzata dall’amico Aurelio De Laurentiis, prima che il Napoli si convincesse ad affondare il colpo Walter Mazzarri.

Gli azzurri stanno attraversando una fase estremamente complicata, di conseguenza in uno scenario del genere sarebbe complicatissimo per chiunque lavorare nel migliore dei modi. Ma non è affatto da escludere che la pista in argomento possa riaccendersi a giugno.

In tal senso, non è un caso che l’ex Inter abbia assistito dal vivo al match che ha visto protagonisti la banda partenopeo ed il Torino guidato da Ivan Juric. La sua presenza allo Stadio Olimpico rappresenta un indizio forte, però la prestazione di Khvicha Kvaratskhelia e compagni è stata a dir poco da dimenticare.

Napoli, Pistocchi su Conte: “Tanti pensieri non positivi in tribuna”

Il Napoli ha subito una batosta pesantissima per mano della truppa granata, col direttore sportivo Mauro Meluso che ha chiesto scusa pubblicamente ai tifosi. Insomma, gli azzurri non hanno proprio fatto una buona impressione su Conte.

Lo sottolinea anche il giornalista Maurizio Pistocchi, nella sua analisi della gara sul proprio profilo X: “Il Napoli non c’è più e il Torino festeggia la rivincita del 4-0 incassato durante la scorsa stagione. Per Conte in tribuna tanti pensieri, non credo positivi“. Risollevare le sorti dei campioni d’Italia sembra una vera e propria impresa.

Andando avanti di questo passo il club campano non riuscirebbe a centrare la qualificazione in Champions League, mettendo a referto un fallimento clamoroso. Sappiamo che Conte pretende determinate garanzie, è un tecnico estremamente esigente e non lascia nulla al caso. In più di un’occasione nella sua carriera si è scontrato con le società. Forse Napoli non è esattamente la piazza giusta per ricominciare.