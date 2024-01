Controsorpasso di Ancelotti: Napoli trema

La sessione invernale di trasferimenti si è appena aperta ed è già bagarre: il Real Madrid piomba su un obiettivo del club azzurro

Il deludente inizio di stagione ha costretto i vertici del Napoli ad avviare una vera e propria rifondazione. Il club azzurro ha già ingaggiato Pasquale Mazzocchi per garantire a Walter Mazzarri un’ottima alternativa sugli esterni bassi ed è in trattativa con l’Udinese per cercare portare all’ombra del Vesuvio Lazar Samardzic.

Il centrocampista serbo, a meno di clamorosi colpi di scena, vestirà la maglia partenopea già tra qualche giorno, andando ad occupare la casella lasciata vuota da Elmas, passato in Bundesliga alla corta del Lipsia.

La priorità di Meluso e compagni, però, considerato anche l’infortunio di Natan, è quella di ingaggiare un difensore centrale che possa finalmente rimpiazzare Kim Min-Jae. Come noto, in cima alla lista presente sul taccuino azzurro ci è finito Radu Matei Drăgușin, classe 2002 rumeno ex Juventus ed attualmente in forza al Genoa.

Il Grifone per lasciar partire il forte calciatore nativo di Bucarest chiede tra i 30 e i 40 milioni di euro. Una cifra che il Napoli sarebbe anche disposto ad investire, anche se non totalmente cash, potendo contare su due contropartite come Alessandro Zanoli – da sempre nel mirino dei liguri – e Leo Ostigard.

Occhio Napoli, c’è anche Ancelotti sulle tracce di Dragusin: le ultime dalla Spagna

Ciò che è emerso nelle ultime ore tuttavia è che lo scoglio più grande tra il club di Aurelio De Laurentiis e l’acquisto di Dragusin non sarebbe il trovare l’intesa economica con il Genoa. A mettere i bastoni tra le ruote al Napoli potrebbe esservi infatti un altro fattore, non di poco conto: al di là del Tottenham, sempre in pole, l’interesse di una “big” della Liga, ovvero il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Stando a quanto riferisce Todofichajes, noto portale spagnolo specializzato in calciomercato, il Real Madrid avrebbe cominciato a seguire attentamente il difensore rumeno già da qualche mese. Non essendo intenzionati a fare operazioni importanti a gennaio, i Blancos stanno seguendo l’evoluzione della vicenda limitandosi a far trapelare l’interesse, con la consapevolezza che il forte appeal delle Merengues potrebbe sortire effetti determinanti sul futuro del ragazzo.

Tradotto: l’obiettivo della società madrilena sembrerebbe quello di spingere Dragusin alla permanenza a Genova fino a giugno per poi prelevarlo per la cifra (piena) richiesta dai liguri nella sessione estiva di calciomercato. Non una grande notizia per il Napoli, adesso costretto quantomeno ad aumentare il pressing per tentare di evitare di dover ricorrere a un eventuale “piano b” (che al momento non ha).

