De Laurentiis non si ferma a Mazzocchi: tripla firma subito

De Laurentiis ha promesso la rivoluzione con il mercato invernale e rivoluzione sarà: non si ferma a Mazzocchi ma punta alla tripla firma

Aurelio De Laurentiis non intende fermarsi e vuole raddrizzare il tiro dopo gli errori commessi con la sessione estiva di calciomercato dopo la vittoria dello scudetto del Napoli. Come promesso a gennaio ci si sarebbe mossi per rinforzare la rosa ed è proprio quello che si sta facendo. L’obiettivo ora è ottenere subito una tripla firma.

Il Napoli deve raddrizzare il tiro, recuperare punti in classifica di Serie A e ritornare a scalare le posizioni per riacciuffare un posto tra le prime quattro. Per questo motivo si sta puntando, tramite il mercato invernale, a profili ben precisi. Intanto è stato ufficializzato il passaggio in azzurro di Pasquale Mazzocchi, per circa 3 milioni di euro più bonus, a titolo definitivo.

Ma non è finita qui perché ci sono altri tre nomi sulla lista di Aurelio De Laurentiis. Giocatori che il presidente non vuole farsi scappare e su cui è pronto a investire per il bene del suo Napoli. Si tratta nello specifico di Dragusin, Samardzic e Soumaré. Vediamo nel dettaglio come si stanno mettendo le cose.

Napoli piglia tutto nel mercato invernale! De Laurentiis vuole una tripla firma: obiettivo Dragusin, Samardzic e Soumaré

Gli obiettivi del Napoli dopo la firma di Mazzocchi sono tre. Si tratta appunto di Dragusin, Samardzic e Soumaré per cui Aurelio De Laurentiis è disposto a mettere sul piatto ben 60 milioni di euro. L’intenzione è quella di non lasciarseli sfuggire e si sta infatti cercando di accelerare il più possibile.

Radu Dragusin piace tanto al Napoli e in Bologna-Genoa ha avuto modo, ancora una volta, di mettere in mostra tutte le sue qualità. Non è un caso se a lui si è interessato il Tottenham e se Gilardino vorrebbe non perderlo. Il Napoli spera di poter far leva sulla possibilità di farlo restare in Italia ma al tempo stesso permettergli di accedere al calcio europeo.

Lazar Samardzic sarebbe un altro profilo davvero molto vicino al club azzurro: nel corso della prossima settimana il padre-agente dovrebbe incontrare De Laurentiis, che spera possa concludersi con una fumata bianca. Di fatto da risolvere c’è il nodo legato ai diritti d’immagine del giocatore. Infine, Boubakary Soumaré sembra essere affascinato dall’ipotesi Napoli proprio perché il prestito al Siviglia dal Leicester non sta andando come ci si sarebbe aspettati e il giocatore vorrebbe dare una svolta netta e repentina.