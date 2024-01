Esonero Mazzarri, clamoroso annuncio: a Napoli cambia tutto

La profonda crisi del Napoli potrebbe portare ad un nuovo ribaltone: Walter Mazzarri rischia seriamente l’esonero

Un punto nelle ultime tre gare di campionato. Nel mezzo, una cocente quanto fragorosa eliminazione dalla Coppa Italia, patita per mano di un Frosinone che al ‘Maradona’ ha rifilato quattro gol agli azzurri. Senza gol in Serie A dalla rete di Kvaratskhelia contro il Cagliari, il 16 dicembre. Dopo di che il nulla. La formidabile produzione offensiva dello scorso anno sembra ormai solo un lontanissimo ricordo.



La profondissima crisi in cui versa il Napoli Campione d’Italia in carica è tutta negli impietosi numeri appena elencati. Ma c’è dell’altro. Per avere un’idea di cosa significhi, oggi, far parte di un gruppo che sembra davvero allo sbando, basti pensare all’esperienza di Pasquale Mazzocchi, il primo acquisto dei partenopei nel mercato di gennaio.

Napoletano di nascita, l’ex Salernitana aveva finalmente coronato il sogno di esordire in Serie A con la squadra della sua città. Entrato al primo minuto della ripresa al posto di uno spento Zielinski, il 28enne si è fatto espellere al 51′ per un brutto fallo a metà campo di cui non se ne sentiva il bisogno.

Da lì la già difficile gara degli azzurri, già sotto di una rete, è precipitata, con i campani che sono tornati a casa con un bottino di tre gol al passivo.

Sul banco degli imputati è finito ovviamente Walter Mazzarri reo, a detta di parecchi tifosi napoletani che hanno invaso Twitter chiedendone l’esonero, di errori marchiani. Che avrebbero peggiorato la già complicata situazione nel corso delle ultime settimane.

Bufera su Mazzarri, la sconfitta di Torino potrebbe essere fatale

All’allenatore toscano viene rimproverato di aver fatto peggio – e su questo le statistiche parlano chiaramente – del predecessore Rudi Garcia, che era stato cacciato a furor di popolo.

I cambi effettuati a Torino – Zerbin per Mario Rui, lo stesso Mazzocchi per Zileinski, e il Cholito Simeone tenuto in panchina fino al 59′ – non sono stati perdonati al tecnico. Che sembra non avere affatto in mano la situazione.

Sui social i tifosi partenopei sono letteralmente scatenati. C’è chi, senza mezzi termini, chiede una conferenza stampa congiunta tra De Laurentiis, il Ds Meluso, lo stesso Mazzarri e capitan Di Lorenzo, tra i più deludenti nel disastroso girone d’andata degli azzurri.

La classifica recita: 28 punti in 19 gare, nono posto in graduatoria, Champions League lontana 5 punti. Forse è arrivato davvero il momento di un altro cambio di rotta se non si vuole rischiare di uscire perfino dalla zona Europa League.